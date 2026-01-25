Sve više montažnih kuća u Hrvatskoj, no njihov točan broj je nepoznat

Novi zakoni olakšavaju gradnju mobilnih objekata, no zbog manjka statistike teško je sustavno pratiti tržišne trendove

Iako Hrvatska tradicionalno naginje klasičnoj zidanoj gradnji, odnosno cigli i betonu, montažni i modularni objekti sve su češće opcije za gradnju obiteljskih kuća, luksuznih vila i vikendica, pa čak i većih i zahtjevnijih objekata poput poslovnih, stambenih i zgrada javne namjene.

Investitori se najčešće odlučuju za modularnu i montažnu gradnju zbog brzine izvedbe, čime su i troškovi gradnje manji. Također, najveći se dio takvih objekata izgradi u tvornici, pa su i radovi na terenu minimalni.

Međutim, jedan od najvećih izazova ovog rastućeg sektora jest što je točnu brojku takvih objekata u Hrvatskoj gotovo nemoguće saznati, a time i sustavno pratiti tržišne trendove.