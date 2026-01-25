moderna gradnja

Sve više montažnih kuća u Hrvatskoj, no njihov točan broj je nepoznat

25. siječnja 2026.
montažna kuća
Donatella Pauković
Donatella Pauković

Novi zakoni olakšavaju gradnju mobilnih objekata, no zbog manjka statistike teško je sustavno pratiti tržišne trendove

Iako Hrvatska tradicionalno naginje klasičnoj zidanoj gradnji, odnosno cigli i betonu, montažni i modularni objekti sve su češće opcije za gradnju obiteljskih kuća, luksuznih vila i vikendica, pa čak i većih i zahtjevnijih objekata poput poslovnih, stambenih i zgrada javne namjene.

Investitori se najčešće odlučuju za modularnu i montažnu gradnju zbog brzine izvedbe, čime su i troškovi gradnje manji. Također, najveći se dio takvih objekata izgradi u tvornici, pa su i radovi na terenu minimalni.

Međutim, jedan od najvećih izazova ovog rastućeg sektora jest što je točnu brojku takvih objekata u Hrvatskoj gotovo nemoguće saznati, a time i sustavno pratiti tržišne trendove.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Modularna Gradnja#Montažne Kuće#Građevinska Industrija#Administrativne Promjene#Investicije U Nekretnine#Energetska Učinkovitost#Održiva Gradnja#Hrvatska#Tržišni Trendovi#Građevinske Dozvole
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right