Wall Street i azijske burze rastu na krilima umjetne inteligencije

Ulagači optimistični zbog AI-ja i smirivanja sukoba na Bliskom istoku, dok europske burze nisu pratile globalni rast

Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq, jer su ulagači optimistični po pitanju razvoja umjetne inteligencije i jer se nadaju okončanju rata između SAD-a i Irana. Dow Jones indeks oslabio je 0,23 posto, na 50.461 bod, dok je S&P 500 porastao 0,61 posto, na 7.519 bodova, a Nasdaq 1,19 posto, na 26.656 bodova.

Novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa uglavnom se zahvaljuju daljnjem rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru, posebice proizvođača čipova, jer su ulagači optimistični po pitanju razvoja umjetne inteligencije. No, neki analitičari već neko vrijeme upozoravaju da su cijene tehnoloških dionica u kratkom razdoblju puno porasle, kao i uoči tzv. 'dot-com' krize početkom ovog stoljeća.

- Za nas koji dugo radimo na tržištu, tehnološki rast ove godine podsjeća na euforiju s kraja 1990-ih godina. No, moguće je da će neke od lekcija naučenih nakon pucanja tehnološkog balona prije više od 25 godina spriječiti da se ista stvar ponovi - kaže Chris Zaccarelli, direktor tvrtke Northlight Asset Management.

Zbog toga su napetosti na Bliskom istoku bile u drugom planu. Unatoč porukama Washingtona da pregovori s Iranom dobro napreduju, u ponedjeljak su američke snage izvele napade na jug Irana, ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine.

Iranska revolucionarna garda poručila je da zadržava pravo na odmazdu protiv bilo kakvog kršenja prekida vatre, no obje su strane signalizirale da se napreduje prema dogovoru o okončanju rata.

- Premda rat još nije završen, vrlo je vjerojatno da će se uskoro problemi riješiti mirnim putem - kaže Adam Sarhan, direktor u tvrtki 50 Park Investments.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,24 posto, na 10.491 bod, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,80 posto, na 25.184 boda, a pariški CAC 1,03 posto, na 8.173 boda.

Azijske burze porasle

Na većini azijskih burzi indeksi su u srijedu porasli, neki na rekordne razine, dok su cijene nafte znatno pale jer se ulagači nadaju da će uskoro SAD i Iran postići dogovor o okončanju rata. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 1,5 posto, pa je dosegnuo rekordnu razinu.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Australiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,2 i 3,9 posto, dok su u Hong Kongu i Šangaju pale između 0,8 i 1,1 posto. Novi rekordi japanskog Nikkei i južnokorejskog Kospi indeksa ponajviše se zahvaljuju rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru, kao i jučer na Wall Streetu, gdje su nove rekordne razine dosegnuli S&P 500 i Nasdaq indeks.

Cijene nafte pale, a dolar blago ojačao

Zahvaljujući očekivanjima trgovaca da će se Hormuški tjesnac, ključni put za izvoz nafte s Bliskog istoka, uskoro otvoriti za promet, cijene su nafte pale. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros pala 1,59 posto, na 98,00 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 2,03 posto, na 91,95 dolara.

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,11 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,03 boda.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 158,95 na 159,25 jena. No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1635 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1630 dolara.