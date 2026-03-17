Zaslav najveći dobitnik akvizicije Warner Brosa, odlazi s milijardom

Nakon višemjesečnih prepucavanja oko preuzimanja Warner Bros. Discoveryja, David Zaslav iz akvizicije izlazi kao apsolutni pobjednik

Nakon mjeseci uzastopnog rata oko preuzimanja Warner Bros. Discoveryja, uplitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, njegovog zeta i pristaša, odustajanja Netflixa i drugih zavrzlama čini se da će apsolutni pobjednik u Paramountovom preuzmanju Warner Brosa biti dosadašnji direktor te kompanije David Zaslav kojemu će ova akvizicija opskrbiti gotovo milijardu dolara.

Prema najnovijim izvještajima s druge strane Atlantika Zaslav će nakon zaključenja akvizicije zaraditi čak 667,2 milijuna dolara i to: 517,2 milijuna dolara od kompenzacije za prodaju, 115,8 milijuna dolara u vrijednosti dionica na koje je već stekao pravo te 34,2 milijuna dolara čiste gotovinske otpremnine.

Uz sve to Zaslav ima pravo i na dodatnih 335,5 milijuna dolara od povrata poreza. Ako se cijela transakcija zaključi prema planu ukupni trošak njegovog odlaska ovu će kompaniju izaći preko milijardu dolara.

Ova astronomska isplata rezultat je pobjede Paramount Skydancea nad Netflixom u dogovorima oko akvizicije Warner Brosa. Kao dio dogovora Pramount će i dioničarima isplatiti 31 dolar po dionici u gotovini, a kako bi slomio otpor upravnog odbora Warner Brosa pristao je na niz ekstremnih uvjeta akvizicije.

Ti uvjeti uključuju i plaćanje 2,8 milijardi dolara kazne Netflixu u ime Warner Brosa zbog kršenja dogovora postignutim s tom kompanije, zatim sedam milijardi dolara odštete ako regulatori blokiraju transakciju kao i preuzimanje masivnog duga koju je Zaslav nagomilao u svom mandatu na čelu ove globalne kompanije.

Podsjetimo, tjednima, pa i mjesecima prije konačnog dogovora situacija oko ove akvizicije bila je ekstremno napeta. Warner Bros je prvotno favorizirao Netflixovu ponudu od 27,50 dolara po dionici, no Paramount je u veljači dogovor zaključio zbog svooje ponude od 30 dolara po dionici uz jamstva milijardera Larryja Ellisona (Oracle), koji osobno jamči s više od 43 milijarde dolara.

Uz to, kao šećer na kraju Paramount je uveo 'ticking fee' naknade, odnosno penale od 650 milijuna dolara po kvartalu koje će plaćati Warner Brosu ako se birokracija oduži nakon 2026. godine. Bila je to ponuda koja se očito nije mogla odbiti, a kada se u sve to doda pritisak državnog vrha, odnosno osobno Donalda Trumpa, Warner Bros nije imao izbora već se prodati Paramountu i zauvijek odustati od sna da će biti dio Netflixovog svijeta.

I sada dok Zaslav odlazi s isplatom od gotovo 700 milijuna dolara (plus porezni bonusi), novi vlasnik David Ellison nasljeđuje konglomerat koji uključuje CNN, HBO, CBS i Warner Bros. studije.

Tržište je na tu vijest reagiralo euforično. Dionice Paramounta skočile su preko 20 posto nakon objave, dok investitori vjeruju da će Ellison, uz financijsku moć svog oca Larryja, uspjeti stabilizirati posrnuli kabelski biznis koji je Zaslav ostavio iza sebe.