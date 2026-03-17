Unatoč sukobu na Bliskom istoku prognoze za tržište kapitala pozitivne

Nakon neuspjelih pregovora i pojačanog pritiska uslijed gomilanja vojnih snaga na Bliskom istoku, izraelske i američke zračne i pomorske snage krajem veljače pokrenule su preventivni napad na Iran, što je dovelo do rata u regiji koji se već neko vrijeme očekivao. Početne reakcije na financijskim tržištima bile su relativno suzdržane, iako su rizičnija ulaganja poput dionica i obveznica višeg rizika zabilježila pad cijena, piše Karin Kunrath, Chief Investment Officera u Raiffeisen Capital Managementu, u svom komentaru tržišta kapitala.

S druge strane, dodaje, robe, a osobito nafta, plin i zlato, kao i američki dolar, koji se smatra kriznom valutom, snažno su porasli. Državne obveznice, koje se inače smatraju sigurnim utočištem u razdobljima volatilnosti, također su zabilježile pad cijena i rast prinosa, ponajviše zato što je tržište kapitala počelo uračunavati rizik značajnijeg rasta inflacije. Očekivano smanjenje kamatnih stopa u SAD-u time je dodatno odgođeno, a moguće je i da ga uopće neće biti.

- Budući da je Europa zbog energetske ovisnosti posebno osjetljiva na rast cijena energije i uvoznu inflaciju, tržišta sada sve više očekuju da bi Europska središnja banka do kraja godine mogla povećati kamatne stope. Hoće li ovaj sukob imati trajne negativne posljedice za globalno gospodarstvo ili čak dovesti do recesije, prije svega ovisi o trajanju sukoba te o značajnom rastu cijena energije uzrokovanom poremećajima u opskrbnim lancima i uništenim proizvodnim kapacitetima. U ovom trenutku još nije moguće pouzdano procijeniti kakav će utjecaj sukob imati na inflaciju, raspoloženje potrošača, tržište rada i konačno globalni gospodarski rast - piše Kunrath.

Do sada su prognoze rasta bile izrazito pozitivne. Kako dodaje, korporativne zarade također su bile vrlo dobre, kao i izgledi za nadolazeća tromjesečja i cijelu godinu. Iz današnje perspektive, ako sukob potraje samo nekoliko tjedana, njegov utjecaj na oporavak globalnog gospodarstva trebao bi biti ograničen i privremen.

- U skladu s promijenjenim tržišnim okruženjem prilagođavamo i raspodjelu ulaganja. Očekujemo pad prinosa na francuske i njemačke državne obveznice te i dalje stavljamo naglasak na australske i britanske. Unutar portfelja državnih obveznica u koje smo investirali očekujemo pozitivne rezultate, osobito kod američkih državnih obveznica. Snažan rast cijena energenata ponovno potiče zabrinutost zbog inflacije, a time i mogućnost da će središnje banke djelovati restriktivnije nego što se ranije očekivalo. To bi moglo negativno utjecati na tržišta obveznica. Naše pozicioniranje stoga također podrazumijeva brzo ponovno uspostavljanje opskrbe energentima s Bliskog istoka - navodi Kunrath.

Tržišta dionica relativno stabilna

Na tržištu korporativnih obveznica iz Raiffeisen Capital Managementa i dalje zauzimaju defenzivan stav te su oprezno pozicionirani kako u američkim visokoprinosnim korporativnim obveznicama tako i u korporativnim obveznicama investicijskog rejtinga denominiranim u eurima.

- Uz trenutni geopolitički šok na Bliskom istoku, sve veći problemi na tržištu privatnog kreditiranja i kredita s visokim stupnjem zaduženosti mogli bi dodatno otežati refinanciranje na tržištu korporativnih obveznica. Rizici prelijevanja zasad se čine ograničenima, no situaciju treba pomno pratiti. Nakon događaja u Iranu i njihova utjecaja na energetsko tržište te općeg rasta averzije prema riziku, obveznice tržišta u razvoju bilježe rast premija rizika. Već smo ranije zauzeli oprezan stav prema obveznicama tržišta u razvoju denominiranima u tvrdim valutama. Aktualna situacija na Bliskom istoku i mogućnost duljeg i šireg sukoba dodatno potvrđuju takav oprezan pristup - piše Kunrath.

Globalna tržišta dionica posljednjih su mjeseci ostala relativno stabilna. Međutim, rat u Iranu trenutno je u središtu pozornosti te će dominirati svakodnevnim tržišnim kretanjima i uzrokovati volatilnost. U mjesecima koji dolaze iz ovog financijskog društva smatraju da će tržišta dionica i dalje biti podržana povoljnim gospodarskim okruženjem i solidnim korporativnim zaradama. No zbog visoke razine neizvjesnosti povezane s ratom zauzimaju nešto oprezniji investicijski pristup.

- Pozitivan trend na tržištima u razvoju nastavlja se i početkom 2026., što upućuje na to da su ta tržišta vjerojatno već dosegnula dno. Budući da su vrijednosti dionica u posljednje vrijeme rasle brže od dobiti kompanija, daljnji rast zarada ostaje ključan faktor. To se trenutačno vidi na primjeru Južne Koreje, gdje je snažan rast cijena dionica bio praćen značajnijom korekcijom. Takav razvoj događaja ponajprije vidimo kao zdravo prilagođavanje tržišta i rebalans portfelja nakon razdoblja u kojem su cijene privremeno nadmašile temeljne pokazatelje - navodi Kunrath.

Globalna tržišta roba u posljednje su vrijeme snažno rasla. Nakon iznimno dobrih rezultata plemenitih metala tijekom proteklih dvanaest mjeseci, u posljednje vrijeme zabilježena je određena konsolidacija. Energetske sirovine posebno su snažno reagirale na rat u Iranu. U ovom je trenutku teško procijeniti kakve bi srednjoročne posljedice sukob mogao imati na ponudu. Ipak, jasno je da je u kratkom roku u cijene već ugrađena značajna premija rizika, zaključuje Kunrath.