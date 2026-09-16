Agencija Sinonim donosi novo rješenje za međunarodno tržište

Analizom tržišta Sinonim otkriva kako domaće tvrtke mogu uspješno komunicirati sa stranim klijentima bez gubitka poruke

Bilo da šire poslovanje izvan granica ili privlače inozemne klijente u Hrvatsku, mnoge domaće tvrtke i dalje gube poslovne prilike zbog pogrešnog pristupa lokalizaciji. Prepoznajući taj ključni komunikacijski izazov, agencija Sinonim je početkom 2026. godine na domaćem tržištu predstavila cjelovitu uslugu višejezičnog marketinga. Ovaj je koncept nastao kao izravan odgovor na potrebe tvrtki kojima klasični, doslovni prijevodi kampanja više ne donose željene prodajne rezultate. Kako bi premostili jaz između osmišljavanja poruke i njezine jezične prilagodbe, u Sinonimu su pod istim krovom objedinili marketinšku produkciju i prevoditeljske usluge, omogućujući brendovima da na stranim tržištima komuniciraju autentično, točno i učinkovito.

Klijenti više ne kupuju riječi, nego rezultate

Ova promjena paradigme nije se dogodila preko noći, već je rezultat dvanaest godina praćenja tržišnih trendova. Kako objašnjava Igor Jurić, financijski direktor i jedan od osnivača Sinonima, zahtjevi domaćih tvrtki drastično su se promijenili od 2014. godine, kada je agencija osnovana.

- U prvim godinama poslovanja zahtjev je bio vrlo jednostavan: tvrtke koje su izvozile slale su nam ugovore, tehničku dokumentaciju i deklaracije. Prijevod se doživljavao kao nužan administrativni korak. Danas, kada nam tvrtka pošalje internetsku stranicu ili oglas, ona više ne traži da mi to samo ‘prevedemo’. Potrebno je da to funkcionira na stranom tržištu – da proda, privuče i zvuči kao da je napisano za tamošnjeg kupca. Klijent više ne kupuje riječi, nego rezultat - ističe Jurić, dodajući kako agencija danas redovito preuzima i kompleksne projekte koji uključuju potpunu grafičku obradu i vizualnu prilagodbu materijala.

Igor Jurić, financijski direktor i jedan od osnivača Sinonima

Gdje točno nastaje komunikacijski šum?

Promatrajući izvoznike, tim u Sinonimu detektirao je točno mjesto na kojem nastaje komunikacijski šum: između agencije koja je poruku osmislila i prevoditelja koji ju je trebao prenijeti na drugi jezik. Prevoditelji bi u projekt ulazili prekasno, dobivajući tekst kao gotovu stvar koju treba 'samo prebaciti na npr. njemački', bez ikakvog uvida u cilj kampanje, ton ili ciljanu publiku.

Druga strana tog problema bila je čisto organizacijska. Klijent je redovito bio 'zarobljen' u sredini. Isti brief morao je objašnjavati dvjema stranama – marketinškoj i prevoditeljskoj agenciji – trošeći vrijeme na usklađivanje procesa, pri čemu su se ključne informacije redovito gubile u prijenosu.

- Kada prevoditelj od samog početka zna što se kampanjom htjelo postići, on ne prenosi samo riječi, nego namjeru. Tada može predložiti bolju formulaciju ili upozoriti da nešto neće proći na tom tržištu. Ta razlika, između prevoditelja kojem pošaljete gotov tekst i prevoditelja koji je dio tima od nulte točke, ogromna je u konačnom rezultatu - pojašnjava Jurić.

Kulturološke zamke i američki klijent kao prekretnica

Dobar prevoditelj ne poznaje samo jezik, već i psihologiju ljudi koji ga govore. Nešto što na hrvatskom zvuči poletno i simpatično na njemačkom tržištu može djelovati neozbiljno. Dok jedno tržište traži konkretne brojke, drugo traži priču i emociju. U klasičnom modelu prevoditelj bi uočio tu kulturološku neusklađenost, ali su mu ruke često bile vezane jer je marketinška agencija već finalizirala vizuale i koncepte.

Shvativši da prevođenje tuđih gotovih materijala više nije dovoljno za vrhunski rezultat, u Sinonimu su odlučili oformiti vlastiti marketinški odjel. Pravi trenutak za akciju, prisjeća se Jurić, stigao je s potpisivanjem velikog ugovora za prvog američkog klijenta. U sklopu nove usluge višejezičnog marketinga kulturološka provjera više nije zadnji korak u projektu, već se radi paralelno s osmišljavanjem sadržaja. Prevoditelj sjedi za istim stolom s marketinškim stručnjacima i od prvog dana usmjerava ton kampanje za specifično tržište.

Dio tima agencije Sinonim

Prijevod je tek zadnji korak

Za domaće menadžere koji u idućoj godini planiraju inozemno širenje Jurić ima jasan i pomalo neočekivan savjet: ne počinjite od prijevoda.

- Ljudi često misle da je prevođenje weba prva stavka na popisu, a zapravo je to stvar o kojoj se razmišlja tek kad su temelji postavljeni. Njemačko, talijansko ili nizozemsko tržište nisu ‘inozemstvo’ kao jedna cjelina. To su tri različita svijeta, s različitim navikama i načinima na koje donose odluku o kupnji. Prvo pitanje nije ‘na koji jezik prevodimo’, nego ‘tko je naš kupac tamo i što ga pokreće’. Prije nego što prevedete ijednu riječ, upoznajte tržište i uključite prave ljude na vrijeme. Prijevod je tada samo posljedica dobro postavljenih temelja - zaključuje Jurić.