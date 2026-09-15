Krize su neizbježne, ali ne i način na koji njima upravljamo

Na Fakultetu političkih znanosti predstavljena je nova knjiga 'Krize i upravljanje krizama' iza koje stoji 11 autora

Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu službeno je predstavljen udžbenik 'Krize i upravljanje krizama', zajedničko djelo sveučilišnih profesora i stručnjaka s bogatim praktičnim iskustvom u području kriznog upravljanja.

Autori udžbenika su prof. Dean Ajduković, prof. Blaženka Divjak, Nataša Glavor, prof. emer. Tihomir Hunjak, prof. Tihomir Katulić, prof. Davor Labaš, prof. Robert Mikac, prof. Marina Pavlak, Damir Prskalo, prof. Božo Skoko i mag. Barbi Svetec.

Udžbenik, objavljen u srpnju u izdanju nakladničke kuće Jesenski i Turk, donosi sveobuhvatan i interdisciplinaran pogled na krize, njihove uzroke, obilježja i posljedice te na procese pripreme, odlučivanja, komuniciranja i djelovanja u kriznim situacijama.

Kroz analize iz različitih područja, stručne uvide jedanaest autora te prikaz konkretnih alata i pristupa, publikacija pomaže čitateljima da krize bolje prepoznaju i razumiju te da njima učinkovitije upravljaju. Posebna vrijednost udžbenika ogleda se u povezivanju suvremenih teorijskih spoznaja s iskustvima iz prakse, u skladu s njegovim geslom: 'Krize su neizbježne. Način na koji njima upravljamo – nije.'

Publikacija je namijenjena studentima i nastavnicima, stručnjacima i praktičarima, donositeljima odluka na svim razinama vlasti te djelatnicima javnih i privatnih organizacija, kao i organizacija civilnog društva. Pruža teorijske okvire i praktične alate potrebne za suočavanje s različitim vrstama suvremenih rizika, kriza i izvanrednih stanja.

Predstavljanje je održano u auditoriju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a o knjizi je govorio dio autora te recenzenti prof. Damir Jugo i Danko Sučević, kao i gost predstavljač Zoran Đurović.