Belgijski div stiže na zagrebački aerodrom: Havaş dobiva konkurenta

Aviapartner izabran je za drugog pružatelja zemaljskih usluga, ali tek mora osvojiti aviokompanije i dio tržišta koji drži turski Havaş.

Nakon višegodišnjih najava, odgađanja i natječajnog postupka, zagrebački aerodrom napokon je dobio drugog pružatelja zemaljskih usluga. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je da je za razdoblje od sedam godina odabrala belgijski Aviapartner, odnosno društvo Aviation Ground Handling Services S.A., za rukovanje prtljagom i zrakoplovima na stajanci.

Time će Havaş, koji je od 2022. jedini vanjski pružatelj zemaljskih usluga u Zagrebu, prvi put dobiti izravnog konkurenta. Turska kompanija tada je preuzela MZLZ Zemaljske usluge, a taj se posao u međuvremenu znatno povećao. HAVAŞ - Zemaljske usluge u 2025. ostvarile su 26,81 milijun eura prihoda, 11,5 posto više nego godinu prije. Godinu su ipak završile s manjim neto gubitkom od oko 53 tisuće eura.