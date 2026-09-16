'Željezna lady' na Dolcu: Podrška Hrvatskoj, ali i kritike za korupciju

Margaret Thatcher podupirala je hrvatsku neovisnost, ali je upozorila da se sloboda ne brani samo u ratu nego i poštenim vođenjem države

U srijedu 16. rujna 1998. među štandovima zagrebačkog Dolca prošetala je jedna od najpoznatijih političarki 20. stoljeća, bivša britanska premijerka Margaret Thatcher. Pokušavala je nešto kupiti, ali nije uspjela. Svaka kumica darovala joj je neke od svojih proizvoda.

Tako je 'Željezna lady' dobila ukrasnu tikvicu, slatku mljevenu papriku, domaći kruh i sir… Posebno su je iznenadili mlinci, koje nikad nije vidjela i zatražila je recept. Darovane šljive nije kušala na Dolcu, ali je obećala da će to učiniti – uz rakijicu.

Priznanja za 'Željeznu lady'

Najdugovječnija britanska premijerka u povijesti i najdugovječniji britanski premijer 20. stoljeća (1979. – 1990.) svojom je neposrednošću osvojila kumice s Dolca, Zagreb i cijelu Hrvatsku. No iza opuštenih prizora s tržnice stajao je posjet mnogo veće političke važnosti. U istom je danu Thatcher proglašena počasnom građankom Zagreba, kao priznanje za potporu koju je pružala Hrvatskoj tijekom njezine borbe za neovisnost.

Margaret Thatcher stigla je u Hrvatsku 15. rujna na četverodnevni posjet tijekom kojeg je obišla Zagreb, Vukovar i Dubrovnik. Predsjednik Franjo Tuđman odlikovao ju je Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, jednim od najviših hrvatskih odličja za strane državnike, a Sveučilište u Zagrebu dodijelilo joj je počasni doktorat.

Podrška hrvatskom osamostaljenju

Hrvatska se tada još oporavljala od rata, a mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja bila je završena tek osam mjeseci ranije, dok je međunarodni nadzor u tom području još trajao. U takvim okolnostima posebno je značilo priznanje političarke koja je tijekom ratova u bivšoj Jugoslaviji bila među najglasnijim zagovornicama odlučnijeg zapadnog odgovora na velikosrpsku agresiju.

Za razliku od dijela zapadnoeuropskih političara koji su nastojali očuvati Jugoslaviju ili ostati neutralni, Thatcher je otvoreno zagovarala odlučniju zaštitu napadnutih država te ukidanje embarga na uvoz oružja.

Nacionalni identitet ne može se izbrisati

U govoru održanom u Zagrebu prisjetila se hrvatske borbe za neovisnost i poručila da je hrvatski narod pokazao iznimnu hrabrost suprotstavivši se daleko nadmoćnijoj sili. Govoreći o povratku Hrvatske u krug srednjoeuropskih i zapadnih naroda, istaknula je kako se država može obnoviti čak i nakon desetljeća totalitarizma i rata.

Posebno ju je dojmila priča o vraćanju spomenika banu Josipu Jelačiću na središnji zagrebački trg, što se dogodilo prije osam godina. Za nju je to bio primjer da se povijest i nacionalni identitet ne mogu trajno izbrisati.

Upozorenje političarima na korupciju i privatizaciju

No Thatcher nije došla samo dijeliti komplimente. Hrvatskim je političarima poručila da sloboda može uspjeti jedino uz vladavinu prava te je upozorila na opasnosti korupcije i zlouporaba u privatizaciji. Upozorenja koja je izrekla prije gotovo tri desetljeća mnogi će kasnije ocijeniti iznenađujuće proročanskima.

Zbog toga se posjet Margaret Thatcher ne može svesti samo na fotografije s Dolca. Njezina šetnja zagrebačkom tržnicom ostala je više od zanimljive epizode iz protokola: simbolizirala je međunarodnu potporu Hrvatskoj u godinama kada je mlada država tražila svoje mjesto u europskoj politici i ostala jedan od najupečatljivijih međunarodnih posjeta Zagrebu nakon hrvatske samostalnosti.