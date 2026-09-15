EU uvodi novi udar na uvoz: Poskupljuju strojevi i kućanski aparati

Nova briselska pravila za uvoz poskupljuju kućanski aparati, oprema i strojevi, analiziramo što širenje CBAM-a donosi hrvatskom gospodarstvu

Mehanizam za prilagodbu ugljika na granicama (CBAM), koji je dosad pokrivao tek bazične sirovine s visokim otiskom ugljičnog dioksida, čelik, aluminij, cement i gnojiva uskoro će se dramatično proširiti. Više se neće plaćati veće cijene za uvoz čelika, aluminija, cementa i gnojiva iz trećih zemalja, već će se pod škaram 'poreza na ugljik' naći i na stotine drugih, gotovih industrijskih proizvoda, od kućanskih aparata, građevinskih okova te prekogranična e-trgovina.