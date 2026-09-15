Tvrtke i tržišta

Renato Radić preuzima austrijsku ADA-u, posrnulog proizvođača namještaja

15. rujna 2026.
Renato Radić

Renato Radić

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Manuela Tašler
Manuela Tašler
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Suvlasnik Prime osobno preuzima tvrtku s pogonima u Austriji, Mađarskoj i Rumunjskoj te 18,3 milijuna eura priznatih tražbina

Renato Radić, suvlasnik i predsjednik Uprave Prima grupe, u procesu je preuzimanja austrijske tvrtke ADA Möbelwerke Holding AG, tradicionalnog proizvođača namještaja iz Angera u Štajerskoj - objavilo je više austrijskih medija. Vrijednost transakcije nije objavljena.

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#Renato Radić#Prima Grupa#Akvizicije#Ada Möbelwerke Holding Ag
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