DDG Group preuzeo većinski udio u Novotehni

Novo poglavlje za tvrtku koja je gradila Rijeku. Više od 80 godina graditeljske tradicije i vlastiti izvođački kapaciteti povezuju se s DDG-ovom platformom za razvoj i realizaciju investicija

DDG Group preuzeo je većinski vlasnički udio u Novotehni d.d., građevinskoj tvrtki čije su reference desetljećima oblikovale stambeni fond i javne prostore Rijeke i okolice. Ovim preuzimanjem grupa povezuje svoje kompetencije u razvoju i upravljanju investicijskim projektima s Novotehninim iskustvom, vlastitim ljudima i snažnom operativnom infrastrukturom.

Novotehna svoju tradiciju gradi od 1945. godine, a u Rijeci djeluje od 1968. Njezin rad ugrađen je u velik dio stambene izgradnje na Turniću, Podmurvicama i u Marčeljevoj Dragi, kao i u projekte na Drenovi i Rujevici. Uz prepoznatljive stambene građevine, poput »harmonike« na Podmurvicama, reference obuhvaćaju objekte društvene namjene, među kojima su dječji vrtić u Kostreni i zgrada javne namjene u Mošćeničkoj Dragi, te radove na uređenju riječkog Korza.

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Vrijednost Novotehne čine generacije graditeljskog znanja, iskusni zaposlenici i vlastita izvođačka operativa. Građevinska tehnika i oprema, betonara i skladišni prostori u Šoićima, smještajni kapaciteti za radnike te upravna zgrada zaokružuju organizacijsku i logističku osnovu za realizaciju zahtjevnih projekata. Upravo taj spoj stručnosti i vlastitih resursa čini Novotehnu prirodnim partnerom DDG-ove razvojne platforme.

DDG Group razvija Design & Build platformu koja povezuje pripremu investicije, razvoj projektnog koncepta, vođenje projektiranja, upravljanje troškovima i rokovima te izgradnju i opremanje. Uključivanjem Novotehne dodatno se povezuju razvojna i izvođačka faza projekta, uz veću kontrolu nad organizacijom radova, raspoloživim kapacitetima i kvalitetom izvedbe.

- Novotehna je dio graditeljske povijesti Rijeke, a njezinu najveću vrijednost vidimo u ljudima, znanju i sposobnosti realizacije zahtjevnih projekata. To iskustvo i operativnu snagu povezujemo s DDG-ovom platformom za razvoj i vođenje investicija. Želimo da Novotehna na temeljima svoje tradicije otvori novo poglavlje razvoja - ističe Denis Šikljan, osnivač DDG Group.

Denis Šikljan, osnivač DDG Group

Povezivanje otvara prostor za zajednički nastup na stambenim, turističkim, poslovnim i javnim projektima. Za Novotehnu ono predstavlja priliku za pristup novim investitorima i projektima, a za DDG Group važan korak u izgradnji cjelovite platforme koja investiciju može voditi od početne ideje do dovršenog objekta. Novotehnino ime, reference i stručnost pritom ostaju temelj njezine uloge unutar grupe.