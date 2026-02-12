Oprezno trgovanje na Wall Streetu nakon snažnih signala s tržišta rada
Rast zaposlenosti smanjuje strahove od recesije, ali i nade u brže smanjenje kamata Feda jer je inflacija iznad ciljanih granica
U fokusu ulagača bilo je jučer izvješće prema kojemu je u siječnju broj zaposlenih u SAD-u porastao za 130.000, znatno više nego što su analitičari očekivali. Pritom je stopa nezaposlenosti pala sa 4,4 na 4,3 posto.
Bolji nego što se očekivalo podaci s tržišta rada ublažili su strahovanja ulagača od usporavanja rasta gospodarstva. Ta su strahovanja, naime, dan prije izazvali slabi podaci o potrošnji Amerikanaca.
Kamatne stope brinu
I dok su novi podaci s tržišta rada dobra vijest u vezi rasta gospodarstva, loši su po pitanju kamatnih stopa.
Američka središnja banka u vođenju monetarne politike u posljednje vrijeme najviše prati podatke o inflaciji i tržištu rada.
Kako je tržište rada otpornije nego što se mislilo, a inflacija i dalje znatno iznad ciljanih razina Feda od oko dva posto, nakon jučerašnjeg izvješća splasnule su nade ulagača u agresivnije smanjenje kamata.
No, u petak bi trebalo biti objavljeno novo izvješće o inflaciji, koje bi također moglo znatno utjecati na špekulacije u vezi kamata.
Ako se pokaže da je inflacija popustila, ojačat će špekulacije o agresivnijem smanjenju kamata Feda. No, ako inflacija ojača, Fed vjerojatno neće žuriti sa smanjenjem kamata.
I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks porastao je 1,14 posto, na 10.472 boda, no frankfurtski DAX oslabio je 0,53 posto, na 24.856 bodova, a pariški CAC 0,18 posto, na 8.313 bodova.
Na azijskim su burzama u četvrtak cijene dionica porasle četvrti dan zaredom, pri čemu su burzovni indeksi u Japanu i Južnoj Koreji dosegnuli nove rekordne razine.
MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,5 posto, pa je dosegnuo novu rekordnu razinu. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 2,8 posto. U Indiji i Hong Kongu pale su, pak, između 0,5 i 0,8 posto. Na većini azijskih burzi nastavljen je rast cijena dionica četvrti dan zaredom.
Najviše je jutros skočio južnokorejski Kospi indeks, 2,8 posto, i dosegnuo rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica tehnoloških kompanija. Novi rekord postavio je i japanski Nikkei indeks, koji neprestano raste od kada je u nedjelju koalicija japanske premijerke Sanae Takaichi uvjerljivo pobijedila na izvanrednim parlamentarnim izborima.
Ulagači se, naime, nadaju da će Takaichi voditi izuzetno poticajnu fiskalnu politiku - povećati javnu potrošnju, a smanjiti poreze.
Dolar ojačao, cijene nafte porasle
A zbog toga je na valutnim tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla.
Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 96,85 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 96,66 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 153,80 na 153,05 jena.
No, američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1865 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1915 dolara.
Cijene su nafte, pak, porasle. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros ojačala 0,24 posto, na 69,55 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,34 posto, na 64,85 dolara.