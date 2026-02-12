Oprezno trgovanje na Wall Streetu nakon snažnih signala s tržišta rada

Rast zaposlenosti smanjuje strahove od recesije, ali i nade u brže smanjenje kamata Feda jer je inflacija iznad ciljanih granica

Na Wall Streetu se u srijedu trgovalo oprezno jer su nakon dobrih vijesti s tržišta rada splasnule zabrinutosti oko rasta gospodarstva, ali i nade u agresivnije smanjenje kamata Feda. Dow Jones oslabio je 0,13 posto, na 50.121 bod, a Nasdaq indeks 0,16 posto, na 23.066 bodova. S&P 500 ostao je, pak, nepromijenjen na 6.941 bodu.

U fokusu ulagača bilo je jučer izvješće prema kojemu je u siječnju broj zaposlenih u SAD-u porastao za 130.000, znatno više nego što su analitičari očekivali. Pritom je stopa nezaposlenosti pala sa 4,4 na 4,3 posto.

Bolji nego što se očekivalo podaci s tržišta rada ublažili su strahovanja ulagača od usporavanja rasta gospodarstva. Ta su strahovanja, naime, dan prije izazvali slabi podaci o potrošnji Amerikanaca. Kamatne stope brinu

I dok su novi podaci s tržišta rada dobra vijest u vezi rasta gospodarstva, loši su po pitanju kamatnih stopa.

Američka središnja banka u vođenju monetarne politike u posljednje vrijeme najviše prati podatke o inflaciji i tržištu rada.

Kako je tržište rada otpornije nego što se mislilo, a inflacija i dalje znatno iznad ciljanih razina Feda od oko dva posto, nakon jučerašnjeg izvješća splasnule su nade ulagača u agresivnije smanjenje kamata.

No, u petak bi trebalo biti objavljeno novo izvješće o inflaciji, koje bi također moglo znatno utjecati na špekulacije u vezi kamata.

Ako se pokaže da je inflacija popustila, ojačat će špekulacije o agresivnijem smanjenju kamata Feda. No, ako inflacija ojača, Fed vjerojatno neće žuriti sa smanjenjem kamata.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks porastao je 1,14 posto, na 10.472 boda, no frankfurtski DAX oslabio je 0,53 posto, na 24.856 bodova, a pariški CAC 0,18 posto, na 8.313 bodova. Na azijskim su burzama u četvrtak cijene dionica porasle četvrti dan zaredom, pri čemu su burzovni indeksi u Japanu i Južnoj Koreji dosegnuli nove rekordne razine.