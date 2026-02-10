Tehnološki sektor potaknuo rast svjetskih burzi, dolar oštro pao

Nastavljen je oporavak tehnološkog sektora drugi dan zaredom, nakon što su prošlog tjedna cijene dionica oštro pale

Dow Jones ojačao je 0,04 posto, na 50.135 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,47 posto, na 6.964 boda, a Nasdaq indeks 0,90 posto, na 23.238 bodova. Pritom je najviše, u prosjeku 1,6 posto, porastao tehnološki sektor. Tako je nastavljen oporavak tog sektora drugi trgovinski dan zaredom, nakon što su u prvom dijelu prošloga tjedna cijene dionica nekih od najvećih tehnoloških kompanija oštro pale.

Donedavno je taj sektor snažno rastao nakon svake vijesti o većem ulaganju u razvoj umjetne inteligencije (AI), no sada se postavlja pitanje u kojoj će se mjeri ta golema ulaganja isplatiti i koje će kompanije bolje proći u žestokoj AI konkurenciji. Osim toga, postavlja se pitanje nisu li dionice u tom sektoru preskupe, nakon višegodišnjeg snažnog rasta.

Jučer se oporavio i sektor proizvođača softvera, koji je već tjednima pod pritiskom jer bi brzi AI razvoj mogao izazvati poremećaje u toj industriji.

S&P 500 indeks softverskog i uslužnog sektora porastao je gotovo tri posto, što se ponajviše zahvaljuje skoku cijene dionice Oraclea za gotovo 10 posto.

Među najvećim je dobitnicima jučer bio i rudarski sektor, koji je u prosjeku porastao 1,4 posto, jer su se cijene zlata i srebra ponešto oporavile nakon prošlotjednog oštrog pada.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,16 posto, na 10.386 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,19 posto, na 25.014 bodova, a pariški CAC 0,60 posto, na 8.323 boda.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,7 posto, ojačavši drugi dan zaredom. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Indiji, Hong Kongu, Južnoj Koreji i Japanu porasle između 0,1 i 2,3 posto. U Australiji su, pak, blago pale.

Japanski Nikkei indeks primaknuo se, prvi put u povijesti, razini od 58.000 bodova jer na tržištu i dalje vlada euforija, nakon što je u nedjelju na izvanrednim izborima koalicija japanske premijerke Sanae Takaichi ostvarila uvjerljivu pobjedu.

Ulagači očekuje da će nova vlada voditi izuzetno poticajnu fiskalnu politiku - povećati javnu potrošnju i smanjiti poreze - i tako potaknuti rast gospodarstva.

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta oštro pala, nakon vijesti da su kineski regulatori savjetovali svojim financijskim institucijama da ograniče ulaganja u američke obveznice zbog rizika od prevelike koncentracije i tržišnih nestabilnosti.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 96,79 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 97,62 boda. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 156,55 na 155,25 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1905 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1835 dolara. Cijene su nafte, pak, izgubile dio jučerašnjih dobitaka. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros pala 0,23 posto, na 68,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,34 posto, na 64,15 dolara.