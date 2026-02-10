Dow Jones indeks dosegnuo novu rekordnu razinu

Drugi je ovo uzastopni dan rasta na Wall Streetu. Tehnološke su dionice jučer snažno porasle čime se produljio oporavak od petka

Dow Jones danas je dosegnuo novu rekordnu razinu. Taj burzovni indeks koji obuhvaća 30 dionica, porastao je za 313 bodova, odnosno 0,6 posto te je u trenutku pisanja ovog članka iznosio 50,449.23 boda.

Indeks je pritom danas zabilježio treći uzastopni intradnevni rekord, nakon što je prošloga tjedna po prvi put u povijesti premašio razinu od 50 tisuća bodova. Uz to, rasli su i drugi indeksi. S&P 500 porastao je 0,3 posto, dok je istim tempom rastao i Nasdaq.

Najnovije izvješće o maloprodaji pokazalo je da je potrošnja potrošača u prosincu stagnirala, što je ispod očekivanja ekonomista koje je anketirao Dow Jones, a koji su predviđali mjesečni rast od 0,4 posto.

Ulagači sada iščekuju važno izvješće o tržištu rada koje će biti objavljeno sutra, kao i podatke o indeksu potrošačkih cijena koje će se objaviti u petak.

Drugi je ovo uzastopni dan rasta na Wall Streetu. Kako smo već objavili u Lideru, tehnološke su dionice jučer snažno porasle te se time produljio oporavak od petka. Ulagači se sada nadaju da tržište može zadržati uzlazni trend nakon prošlotjednog pada kada je zavladao strah vezan uz tehnološki sektor. Ipak, taj pad nije nanio značajnu štetu tržištu.

Naime, indeks S&P 500 uspio je nadoknaditi gubitke i doći na svoj standardni prosjek, a brojne klase imovine pritom nadmašuju sam indeks što daje takozvane 'bikovske' signale.