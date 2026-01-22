Westgate City: Popunjenost centra je iznad 70 posto

Navode da se u njemu nalaze trgovački sadržaji, ugostiteljski objekti, zabavne atrakcije te poslovni prostori

Nastavno na članak objavljen u tiskanom izdanju Lidera 15. siječnja 2026. s naslovom "WESTGATE CITY Transformacija u diverzificirani poslovni centar posljednja je šansa za opstanak"; koji je objavljen i na web portalu Lidera, dobili smo reagiranje društva Westgate City koje prenosimo u cijelosti:

1. Citiranje i parafraziranje odgovora

U upitu kojeg smo zaprimili od novinarke magazina Lider, postavljena su nam 4 pitanja u kojima su nas traženi podaci o cijeni koju naplaćujemo svojim korisnicima (zakupcima), cijeni usluga koje plaćamo svojim dobavljačima, struktura naših rashoda, hoće li Westgate u stečaj te kako komentiramo gubitke koje je Društvo akumuliralo kroz godine.

Iako bi neki poslovnom magazinu trebalo biti jasno da neki odgovori na ova pitanja predstavljaju strogu poslovnu tajnu te, vjerujemo, ni jedno trgovačko Društvo ne komunicira koliko naplaćuje svojim kupcima i koliko plaća pojedinim dobavljačima; svakako smo novinarku odmah upozorili da na dio pitanja nismo u mogućnosti dati odgovore.

U skladu s ranijim iskustva s magazinom Lider, u kojima su naši odgovori prekrojavani/pogrešno parafrazirani te slučajno ili namjerno dali potpuno drugačiji kontekst, jasno smo i višekratno u pisanom obliku upozorili da se “u slučaju kraćenja odgovora ili parafraziranja odgovora, svakako takve verzije trebaju dostaviti na autorizaciju”.

Nažalost, naši odgovori su u cijelosti skraćivani; a u onom dijelu gdje su parafrazirani, dodane su i činjenice koje nipošto ne odgovaraju stvarnosti. Ovo smatramo krajnje nekorektnim u obavljanju novinarskog posla te namjernim neiznošenjem stavova “druge strane”.

2. Popunjenost Centra

U samom uvodu teksta u magazinu, kao i na portalu, ističe se da “danas je (barem ono što se može vidjeti golim okom) bez zakupaca najmanje dvije trećine lokala”.

Žao nam je da poslovni magazin podatke u svojim člancima temelji na “golom oku”, a pogotovo zbog činjenice da se apsolutno netočan podatak, koji nije ni blizu istine, ističe u samom uvodu, u posebnom okviru teksta.

U odgovoru koji je dostavljen Lideru, naveli smo da se je popunjenost Westgate-a iznad 70 posto, a u njemu se nalaze trgovački sadržaji, ugostiteljski objekti, zabavne atrakcije te poslovni prostori. Taksativno, nabrojali smo i neke od trgovina te smo istaknuli kako su, u pravilu, u Westgate-u trgovine velikih formata. Također, dodali smo i da su dio Westgate-a najveća dječja igraonica u Hrvatskoj, najveći bowling centar, najveća karting centar, kao i cijeli niz restorana.

Pukim korištenjem Google-a, može se iz prethodnih medijskih članaka saznati da je, primjerice, dječja igraonica rasprostranjena na površini od 5.000+ kvadratnih metara, karting staza na 14.000+ kvadratnih metara, kao i da su neke trgovine (koje su još uvijek prisutne u centru) u formatima od tisuću, dvije tisuće i više kvadrata.

Kako smo istaknuli i u našem odgovoru, jedan dio Centra se ciljano praznio zbog konverzije, a što uključuje preseljenje dijela trgovina, odnosno ne-nastavljanje ugovora s trgovcima koji bilo zbog prostornih, bilo zbog drugih razloga, nisu bili u mogućnosti naći svoje mjesto u drugim dijelovima Centra.

No, još jednom ističemo – popunjenost nipošto nije 30 posto, i ta brojka je naprosto lažna i difamacijska.

3. Stečaj i gubici

Vezano uz poslovne rezultate Centra, objasnili smo da je Westgate izgrađen kao (tada) najveći trgovački centar u Europskoj Uniji. Dakle, troškovi gradnje su bili značajni – što podrazumijeva da je i amortizacija značajna.

Žao nam je da poslovni magazin doživljava amortizaciju kao “gubitak”, vjerojatno ne znajući da je riječ o knjigovodstvenom trošku (prevedeno: trošak koji ne postoji, koji nema “dobavljača” i ne treba ga podmiriti bilo kome). Ako uzmemo u obzir da amortizacija kao trošak ne postoji, Westgate City već godinama operativno posluje blizu nule.

Dodatno, Westgate je u privatnom vlasništvu. Izgradnja je financirana privatnim sredstvima i Westgate City d.o.o. danas nema ni jednog eura duga prema kreditnim institucijama. Drugim riječima: Westgate City d.o.o. je likvidan i ne razumijemo zašto poslovni magazin uopće postavlja pitanje da bi likvidno društvo, koje ima buduće planove i perspektive koje vrlo transparentno i javno komunicira, uopće bilo ugroženo do te mjere da se problematizira stečaj.

Dio našeg odgovora o stečaju u kojem navodimo da su “glasine i napisi o mogućem stečaju poslovne štetni i utuživi” je istaknut čak dvaput, iz čega je jasno da je cilj prikazati da Westgate City “silom” pokušava spriječiti medijsko izvještavanje, iako je to apsolutno suprotno od našeg odgovora u kojem smo vrlo jasno objasnili situaciju.

Opet, cijeli naš odgovor gdje objašnjavamo poslovne rezultate i likvidnost Westgate-a je preskočen, dok je u članku navedeno tek skraćeni dio odgovora, s preskočenom biti, i preskočenom informacijom da je amortizacija knjigovodstveni trošak. Čak štoviše, u članku se vrlo jasno, i to čak i grafički, prikazuje da je ukupan gubitak veći od ukupnih prihoda.

4. Netočne informacije

U članku su brojne netočnosti prikazane kao činjenice. Analitičke ocjene kako su “Zagorci zakazali”, “Arena ima a Westgate nema McDonald’s pa su (op.a. kupci) spremni potegnuti dvadeset kilometara više”, “posjećenost šoping-centra, a onda ni promet trgovinama, nije bila na očekivanim rezultatima“, kao i opća ocjena koja je ujedno i naslov članka da je “transformacija u poslovni centar posljednja šansa za opstanak”, su također temeljene, pretpostavljamo, na modelu “golog oka”, iako vjerojatno ni jedan poznavatelj tržišta trgovačkih centara ne bi dao takvu analizu.

S druge pak strane, isticanje činjenica kao što su primjerice “cijene zakupnine su počele padati”, pa do informacija da se na području Westgate-a “gradi nogometni kamp”, kao i da je “američka tvrtka Digital Realty Trust, (…) prije nekoliko godina najavljivala da će u parku 2026. godine otvoriti podatkovni centar,” su plod nečije mašte, a ne činjenice, niti imaju ikakve veze sa stvarnošću.

5. Pukovnik ili pokojnik

Članak završava rečenicom “za Čupića se slikovito može reći da će iz Westgatea otići ‘ili kao pukovnik ili kao pokojnik’”. Nazivati nekoga potencijalnim “pokojnikom” je teška uvreda, čak i da je isto izneseno u nekakvoj metafori. Takav način oslovljavanja bilo koga, a kamoli onih koji pristojno i transparentno komuniciraju sa svim medijima, pa i onima koji su već iznosili neistine, je apsolutno ispod svake razine iole ozbiljnog novinarstva te očekujemo javnu ispriku medija i novinara.