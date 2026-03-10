ZAGREBi psihologiju: Most između znanosti i poslovanja

Konferencija otkriva kako psihologija oblikuje radno okruženje i podržava razvoj organizacija u digitalnom dobu

Konferencija ZAGREBi psihologiju bit će održana 12. ožujka u Tjednu psihologije na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u organizaciji Jasne Justinić Pakrac, Maje Josipovski Jakus i Sveučilišta Algebra Bernays s početkom u 16:00 sati.

Cilj konferencije je približiti psihologiju stvarnom poslovnom životu, istaknuti njezinu vrijednost i dati konkretan doprinos društvu i zajednici u kojoj djelujemo. Kroz različite perspektive pokazujemo kako psihologija aktivno doprinosi razvoju ljudi, razvoju biznisa i zdravijim zajednicama.

Osnivanjem Katedre za psihologiju Sveučilište Algebra Bernays dodatno je osnažilo svoje akademsko područje, a u okviru konferencije ZAGREBi psihologiju predstavit će se i novi kolege i nastavnici iz tog područja. Pročelnica Sveučilišnog odjela za psihologiju na Sveučilištu Algebra BernaysIzv. prof. dr. sc. Ana Havelka Meštrović održat će predavanje pod nazivom 'Fight, Flight… ili sastanak? Evolucijski i psihofiziološki mehanizmi reakcije na stres'. U svojem izlaganju objasnit će kako se naš evolucijski 'stari' mozak prilagođava suvremenim uvjetima života obilježenima digitalizacijom, ubrzanim tempom i stalnim zahtjevima okoline.

Nastavnik na Sveučilištu Algebra Bernays dr. sc. Antun Palanović, održat će predavanje na temu 'Bez AI alata nema zanata? Umjetna inteligencija i psihologija rada' u kojem će govoriti o primjeni umjetne inteligencije u organizacijskom kontekstu te njezinu utjecaju na upravljanje ljudskim potencijalima i psihologiju rada.

Prostor za dijalog između psihologije i biznisa bit će otvoren u dva tematska dijela.

Psihologija govori o biznisu: od pračovjeka do robota

Psiholozi govore, a potom diskutiraju sa sudionicima o ljudskom ponašanju od vremena pračovjeka pa sve do izazova rada, razvoja i liderstva u digitalnom i AI okruženju.

Biznis govori o psihologiji: feedback o doprinosu psihologije

Poslovni lideri dijele kako psihološki uvidi žive u praksi vođenja ljudi, razvoju vlastitog liderstva i izgradnji organizacijske kulture.

Sudjelovanjem u Tjednu psihologije Sveučilište Algebra Bernays još jednom potvrđuje svoju predanost razvoju suvremenog i društveno relevantnog obrazovanja te aktivnom povezivanju akademske zajednice s aktualnim temama i izazovima današnjice. Detaljni program i prijave su otvorene na web stranici konferencije ZAGREBi psihologiju – prijave.