Marija Jakeljić: Zašto mnoge dobre kampanje ne ugledaju svjetlo dana

Marketinška stručnjakinja o hrabrosti u marketingu, pogreškama brendova, prelasku iz korporacije u poduzetništvo i budućnosti industrije

Što zapravo znači graditi snažan brend, koliko hrabrosti treba za velike marketinške ideje i zašto mnoge dobre kampanje nikada ne ugledaju svjetlo dana, neka su od pitanja o kojima novinar i voditelj Roko Kalafatić razgovara u novoj epizodi Liderova podcasta s Marijom Jakeljić.

Jakeljić je marketinška stručnjakinja koja je godinama vodila marketing u velikim sustavima, a danas uspješno djeluje kao konzultantica i strateginja za brendove. Tijekom karijere sudjelovala je u lansiranju i razvoju brojnih poznatih projekata i brendova, među kojima su Laqo, Somersby i Tuborg, te je radila na transformaciji i digitalizaciji velikih domaćih kompanija. Njezin rad nagrađen je s više od 35 nagrada, uključujući i dva finala na Cannes Lionsu.

U razgovoru govori o prijelazu iz korporativnog svijeta u poduzetništvo, razlikama između rada u velikim sustavima i samostalnog savjetovanja te o tome zašto su hrabrost klijenata i spremnost na rizik često ključni za nastanak velikih kampanja.

Razgovarali smo i o tome zašto mnogi hrvatski brendovi pokušavaju biti “sve svima”, koje su najčešće pogreške u brend komunikaciji, koliko u marketingu vrijedi intuicija u odnosu na podatke te jesmo li danas postali preglasni u komunikaciji, a istovremeno nedovoljno autentični.

Jakeljić se osvrnula i na projekte koji su privukli međunarodnu pažnju, poput kampanje Brigometar koja je završila na Venecijanskom bijenalu i u vodećim američkim medijima, ali i na budućnost industrije u kojoj umjetna inteligencija sve više ulazi u kreativne i analitičke procese.

U novoj epizodi Liderova podcasta govori o marketingu, brendovima i kreativnosti, ali i o osobnim profesionalnim odlukama, pritiscima industrije i savjetima za sve koji danas žele pokrenuti vlastiti brend.

Novu epizodu Liderova podcasta možete pogledati na YouTubeu i poslušati na Spotifyju, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovim profilima na društvenim mrežama.