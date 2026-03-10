Otvoren Smart Cities 2026: Pametni gradovi, politike i AI

Glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović otvorio je konferenciju i upozorio okupljene na važnost umjetne inteligencije

Dvanaesta po redu Liderova konferencija Smart Cities na kojoj su se okupili brojni gradonačelnici, predstavnici hrvatskih gradova i biznisa, otvorena je danas u hotelu Westin u Zagrebu. Otvarajući konferenciju, glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović zahvalio je partnerima iz Udruge gradova, čestitao uspješnim gradonačelnicima i njihovim ekipama i upozorio ih na važnost umjetne inteligencije.

- Hvala vam na dolasku na još jednu konferenciju Smart cities. S konferencijom 48 sati, s mnogima od vas postali smo dio obitelji, zajednice koja se međusobno razumije Pokušavam na svoju glavu staviti kapu gradonačelnika i svih koji rade u lokalnoj upravi i samoupravi, pa si predočim da su vlasnici dioničari svi oni koji žive u tom gradu i to je puno kompliciranije nego u poduzećima. Kad imate dioničare u firmi, oni traže dividendu jednom godišnje, a građani svako jutro traže dividendu, a kad mislite da se nešto zaokružili, pojavi se AI i morate iznova – rekao je Šajatović.

Okupljenima se potom obratio Norbert Eschborn, direktor zaklade Konrad Adenauer za Hrvatsku i Sloveniju, koji je naglasio ulogu ovakvih konferencija za uspostavu uspješnog dijaloga potrebnog za pronalazak i implementaciju pametnih rješenja na korist svih građana.

- Razvoj pametnih gradova postaje okvir za gradove i općine svih veličina, a Hrvatska postaje primjer, od prometa do pametnih energetskih rješenja. Lokalne vlade igraju važnu ulogu u identifikaciji i implementaciji ovih rješenja, od kojih mnoga dolaze iz privatnog sektora. Na sjecištu ovih sektora se pronalaze najbolja rješenja. Događaji kao današnja konferencija je ključ za olakšavanje dijaloga ovih dvaju sektora, kompanijama su gradovi partneri koji oblikuju razvoj tehnologija, a kooperacija javnog i privatnog sektora je ključna za razvoj ideja koji unaprjeđuju svakodnevni život svih građana – rekao je Eschborn.

Smart Zagreb

Uvodno predavanje održao je Andro Pavuna, ovlaštenik na dužnosti pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost, koji je predstavio aktualnu situaciju s pametnim rješenjima u prometu u Gradu Zagrebu.

- Što je Pametno, što je Smart? Postoji li tehnološki čarobni štapić koji možemo za neki novac uzeti i primijeniti. Da postoji, Zagreb bi to napravio, ali ne postoji jedinstveno tehnološko rješenje koje može riješiti promet. Pametna tehnologija i njen pametni odabir jedan su aspekt, a policy - politika i informirano donošenje odluka, drugi su aspekt. Zagreb je infrastrukturno zapušten, 150 godina nisu mijenjane neke vodovodne cijevi, ali nije moguće sve odjednom napraviti, sve mostove, instalacije, prometnice – objasnio je Pavuna.

Kako je ocijenio, pametna rješenja nisu samo tehnološka, već pametne mogu biti i neke konkretne politike, za pojedini trg, ulicu i šire. Izdvojio je primjer zatvaranja Masarykove ulice za promet i prikazao video snimke na kojima građani, odmah po nenajavljenom zatvaranju ulice, počinju slobodno šetati njome. Pavuna je objasnio zašto se i pojedine prometnice u Donjem gradu redizajniraju, jer smirenje prometa omogućuje bolju mobilnost biciklista i pješaka, a istaknuo je da se pronalaze i novi prostori, gdje je to moguće.

- Kome uzeti ako nema prostora? Prometu ili parkiranim vozilima? To izaziva otpor. Pametno je sagledati kako naći nove prostore, primjer je istočna biciklistička magistrala, a isto tako i plan iskorištavanja zeleno plavih koridora koji mogu biti nove biciklističke magistrale. Tu je i naš Bajs. Dvije godine smo pripremali Bajs, ozbiljno smo ga pripremali i uspjeh nije slučaj, iako, sjetite se, grad je već imao slične bicikle – kazao je Pavuna.

Gradski pročelnik predstavio je i tehnološka pametna rješenja, poput dispečerskog centra za upravljanje javnim prijevozom i semaforima, koji već sad ima softver koji operaterima predlaže akcije, a ideja je da u zadnjoj fazi bude automatiziran uz upravljanje umjetnom inteligencijom. Također je najavio da Zagreb traži u nabavi analizu na temelju koje će uspostaviti nove vozne redove za tramvaje i autobuse, a žele da bude bazirana na podacima gdje ljudi žive, kamo i kako putuju i slično. U tom cilju je već počeo pribavljati podatke od telekomunikacijskih operatera.

Na jednodnevnoj konferenciji Smart Cities 2026. poslovnog tjednika Lider govorit će se o infrastrukturnim preduvjetima za uspostavu smart rješenja upravljanja gradovima, novinama koje umjetna inteligencija i automatizacija donose u upravljanje resursima, zelenoj tehnologiji, poslovnoj inteligenciji, energetskoj učinkovitosti prostornoj inteligenciji te sinergiji strateškog planiranja i upravljanja. Među govornicima gradonačelnik Zadra Šime Erlić, gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, gradonačelnica Samobora Petra Škrobot, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, te brojni predstavnici kompanija iz privatnog sektora.