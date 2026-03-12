U novom broju doznajte tko su Vujnovčevi ljudi

Možete čitati i više o tome kako nam je bilo na konferenciji 'Smart cities', a uz broj dolazi i prilog 'Energetska pismenost'

Ako promet Hormuškim tjesnacem ostane zatvoren sljedećih tjedana, svi će se budući podaci o rastu cijena u Hrvatskoj iz Banskih dvora opravdavati vanjskim razlozima – porastom cijena energenata na svjetskom tržištu. Domaću inflaciju prekrit će gusta magla, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

Zbog simbolične proračunske zalihe izraženiji poremećaji na globalnim tržištima mogli bi rezultirati dodatnim povećanjem proračunskog manjka i potrebom za većim zaduživanjem. To bi, ovisno o trajanju i intenzitetu krize, moglo imati velike negativne financijske i šire gospodarske posljedice. O pritisku na javne financije, više doznajte u ovotjednoj aktualnoj temi.

Geopolitika (čitaj: Trump) postala je toliko nepredvidljiva da poduzetnici više ne znaju gdje bi se (dugoročno) opskrbili sigurnom energijom i sirovinama, ali i s kime je danas uopće pametno poslovati. Ključan je alat za preživljavanje pravilno 'čitanje' kaosa, a za to je malotko opremljen. Štoviše, uz umjetnu inteligenciju kognicija nam gotovo nepovratno vene. Upravo se u tu nišu ugurala Oriane Cohen, Francuskinja koja živi i radi u Portugalu, bivša novinarka i obavještajna operativka, danas konzultantica koja na temelju koncepta Sive zone (Grey Zone™) uči ljude, lidere, kompanije i institucije kako prepoznati (ne samo geopolitička) kretanja prije negoli se ona materijaliziraju na tržištu. Za Lider je dala intervju, u kojem možete čitati više o tom konceptu.

Uvelike razgranatim biznisima Pavla Vujnovca i njegovim mnogim tvrtkama upravlja ni dvadesetak osoba s kojima je blisko povezan, koje su mu godinama odane, a odan je i on njima, i s kojima je na neki način povezan i vlasnički. S vremena na vrijeme toj se ekipi pridruži poneki iskusni profesionalac, tu i tamo netko iz ekipe ispadne, ali jezgra se ne mijenja. Tko su Vujnovčevi ljudi, doznajte u temi broja.

U novom broju analizirali smo kompaniju MZLZ, a donosimo i poduzetničku priču Josipe Maslać-Petričević i Matee Pirić, iz tvrtke Naftalina, koja je počela 'spitfajericama' za navijače, a danas izrađuje odore za Croatia Airlines. U novom broju možete čitati i više o tome kako nam je bilo na konferenciji 'Smart cities'.

Na kraju dolazi prilog 'Energetska pismenost', u kojem možete doznati više o plinu kao strateškom resursu, solarnim sustavima i baterijama, hodogramu energetske obnove…