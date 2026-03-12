ekonomalije

U Vladi s olakšanjem čekaju rast cijena nafte i plina

12. ožujka 2026.
cijena plina, plin, lng
foto
Miodrag Šajatović
Miodrag Šajatović

Ako promet Hormuškim tjesnacem ostane zatvoren sljedećih tjedana, svi će se budući podaci o rastu cijena opravdavati vanjskim razlozima

Koliko god to izgledalo čudno, drastičan rast cijena derivata nafte i ukapljenog plina, kao posljedica napada SAD-a na Iran i zatvaranja Hormuškog tjesnaca za tankere s naftom iz Zaljeva, mogao bi vladi Andreja Plenkovića donijeti olakšanje.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Inflacija#Cijene Energenata#Bliski Istok#Hormuški Tjesnac#Plenkovićeva Vlada#Ekonomska Politika#Regulacija Goriva#Rast Cijena#Hrvatska Ekonomija
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right