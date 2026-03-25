Desnica jača na krilima skupih stanova i nezaposlenosti mladih

Krajnje desni populistički Vox jača u Španjolskoj i vjerojatno će nakon izbora u kolovozu iduće godine ući u Vladu s Narodnom strankom

Da se danas održe izbori u Španjolskoj, krajnje desni populistički Vox, koji vodi Santiago Abascal, uvjerljivo bi pomeo sve političke suparnike. Ali samo u jednoj dobnoj skupini birača – među mladim muškarcima u dobi od 18 do 34 godine. Tu društvenu skupinu, naime, uglavnom je zaobišao snažan ekonomski rast kojim se Španjolska može pohvaliti posljednjih godina. U četvrtome kvartalu prošle godine ta je zemlja uz Portugal ekonomski ojačala za 0,8 posto, gotovo tri puta više od cijele eurozone. To je ukupan rast BDP-a za prošlu godinu povisilo na 2,8 posto, pokazali su nedavni Eurostatovi podaci, nasuprot 1,5 posto rasta u eurozoni.

Međutim, nekoliko odličnih ekonomskih godina nakon oporavka od krize izazvane pandemijom koronavirusne bolesti jedan specifičan španjolski problem, nezaposlenost mladih, samo je neznatno ublažilo. Dok je ukupna nezaposlenost manja od 10 posto i najniža je u posljednjih 18 godina, udio mladih bez posla i dalje se ne spušta niže od četvrtine. U takvim okolnostima simpatije mladih prema desnim političkim opcijama na najvišoj su razini u posljednjih četrdeset godina, navodi Financial Times.

Korida više nije bitna

Prepoznao je to i Vox, koji je dosadašnju strategiju udvaranja biračima gradio na starijim, konzervativnim građanima. Primjerice, donedavno je glavnu kulturnu bitku s lijevim političkim opcijama vodio oko zaštite borbe s bikovima, prepoznatljivoga simbola španjolskog identiteta i načina života. Zaštitu koride shvaćao je kao borbu za zaštitu tradicije, zbog čega je ulazio u žestoku javnu raspravu s woke zaštitnicima životinja. No korida više nije bitno pitanje za Vox otkako je postao treća najpopularnija stranka u Španjolskoj, sa 17 posto potpore.