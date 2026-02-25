Hrvatske tvrtke nikad otpornije: Na računima rekordnih 18 milijardi eura

Prvi put u hrvatskoj povijesti depoziti nefinancijskog sektora veći su od kredita, a mikro i mali poduzetnici predvode u likvidnosni štit

Na kraju prosinca 2025. hrvatska su poduzeća na računima u bankama držala čak 18,2 milijarde eura depozita. Od toga se 13,3 milijarde eura odnosi na prekonoćne depozite, a 4,9 milijardi eura na oročena sredstva. Posebno upada u oči dinamika rasta: u samo proteklih godinu dana, ovi su depoziti porasli za milijardu eura, što predstavlja godišnji rast od 5,8 posto. Drugim riječima, hrvatska nefinancijska poduzeća ne samo da su likvidna, već su u godinu dana uspjela akumulirati impresivne iznose gotovine, pretvarajući svoje bilance u prave utvrde.

Prema podacima koje je Lider dobio iz Hrvatske narodne banke (HNB) da se isčitati kako se gotovo tri četvrtine ukupnih depozita poduzeća drži u prekonoćnom obliku, što znači da je kompanijama taj novac stalno dostupan, odnosno zadržava se kao likvidna rezerva. S druge strane, rastu i oročeni depoziti (štednja) i to po stopi od 11 posto godišnje, što sugerira da se poduzeća imaju dovoljno vlastitog novca.

Više od polovice tog povećanja odnosi se na mikro i mala poduzeća. Upravo je taj segment u pravilu najosjetljiviji na poremećaje novčanih tokova. A može se i zaključiti da je najranjiviji dio gospodarstva naučio lekcije iz prethodnih kriza i aktivno gradi likvidnosni štit.