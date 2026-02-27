Šaravanja: Stavke zbog kojih raste hrvatski BDP stvaraju i neravnoteže

Ekonomski uzlet temelji se na otpornoj osobnoj potrošnji te na investicijama, financiranima ponajviše iz fondova Europske unije

Domaće gospodarstvo zadržalo je trend rasta, ali mu opasnost prijeti baš od onih komponenti BDP-a koje generiraju taj rast. Državni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u četvrtom tromjesečju prošle godine realno porastao za 3,6 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije.

Glavni ekonomist HGK Goran Šaravanja, pripremio je komentar o najnovijim gospodarskim kretanjima, u kojem analizira rast BDP-a, upozorava na znakove usporavanja te ističe rastuće neravnoteže u javnim financijama i platnoj bilanci.

- U prošloj je godini hrvatsko gospodarstvo nastavilo rasti (+3,2%), ali uz naznake usporavanja te upozoravajući rast neravnoteža u javnim financijama i platnoj bilanci. Iako je rast BDP-a bio solidan (posebno u kontekstu dinamike rasta u EU), bio je najniži u postpandemijskom razdoblju - ističe Šaravanja.

Pritisak na proračun, primarno zbog ekstremnog rasta plaća u javnom sektoru tijekom 2024., koji se prelio u 2025. kao trajni trošak, kao i rasta socijalnih davanja, doveo je do povećanja proračunskog deficita, koji se u 2025. približio granici od tri posto BDP-a. Istodobno, visoke cijene usluga u turizmu i trgovini očito više ne mogu kompenzirati stagnaciju broja turističkih noćenja, pa izostaje realni rast deviznog prihoda od turizma, koji je ključna protuteža deficitu u razmjeni robe, čime se produbljuje neravnoteža na tekućem računu platne bilance.

HGK-ov ekonomist ističe da se rast BDP-a, kao i prethodne godine, temeljio se na otpornoj osobnoj potrošnji (+2,5%), čiji su rast održali povećanje zaposlenosti, plaća i kreditne zaduženosti, te na investicijama (+6,1%), financiranima ponajviše iz fondova EU-a, osobito kroz Mehanizam za oporavak i otpornost. No iste stavke koje generiraju trenutačni rast istodobno stvaraju i neravnoteže, jer gospodarski rast ne prati rast produktivnosti i konkurentnosti.

Iako je industrija pozitivno pridonijela rastu BDP-a prvi put nakon dvije godine (rast od 2,9%), usporavanje rasta u drugim djelatnostima, posebno u građevinarstvu (s 15,1% na 7,3%) te u turizmu i trgovini (s 5,9% na 2,7%), bilo je izraženije i usporilo je ukupni rast BDP-a.

Naime, uzlet građevinarstva iscrpio se nakon što je obavljen velik dio obnove nakon potresa. Realni rast trgovine usporio je zbog ustrajno visoke inflacije, koja je smanjila potrošački optimizam, kao i zbog sporijeg rasta raspoloživog dohotka. Istodobno, uslijed rasta cijena usluga u turizmu i trgovini te stagnacije broja turističkih noćenja, realno pada vrijednost deviznog prihoda od turizma, koji je ključna protuteža deficitu u razmjeni robe.

- Gledano s potrošne strane, sve su kategorije BDP-a usporile rast, osim investicija (ubrzanje s 5,3% na 6,1%). Izvoz usluga (što je primarno odraz realnog pada deviznog prihoda od turizma) nastavio je padati drugu uzastopnu godinu, i to istom stopom od -2,6%, pa je neto inozemna potražnja imala snažniji negativni utjecaj - zaključuje HGK-ov ekonomist.