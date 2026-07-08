Rekordnih 1,1 milijarda eura dividendi: Pola novca odlazi u inozemstvo

UniCredit, Mol i Deutsche Telekom dobit će 544 milijuna eura, dok sve više domaćih kompanija dividende isplaćuje iz zadržane dobiti

O isplati dividende svojim dioničarima dosad su odluke donijele (ili će o tome prema prijedlogu uprave i nadzornog odbora odlučivati vrlo skoro) glavne skupštine 39 kompanija čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi. Te su kompanije za dividendu ukupno osigurale blizu 1,1 milijardu eura, od čega će većina, više od 600 milijuna eura, biti isplaćena tijekom ovog mjeseca. Pritom se ne treba bojati da će toliki priljev gotovine na tržište biti dodatni impuls rastu inflacije – jer to neće biti.

Prema onoj staroj da je svako zlo za neko dobro, naime, iz vlasničkih struktura kompanija koje dijele najveće dividende mali dioničari gotovo su istrijebljeni pa i nema opasnosti da će dividende imati ikakav utjecaj na inflaciju. Ne samo zbog toga što se dividenda iskazuje u bruto iznosu, a isplaćuje umanjena za porez i prirez u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak, već poglavito zato što će otprilike pola, točnije 544 milijuna eura, ovogodišnjih dividendi otići na samo tri računa, sva u inozemstvu: UniCreditov, Molov i onaj Deutsche Telekoma.