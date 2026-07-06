Otkrijte na Lideorvom portalu kako posluju vaši partneri i konkurenti

Publikaciju 1000 najvećih, u kojoj su podaci o kompanijama s najvećim prihodima, od sad možete pretraživati i u digitalnom obliku

Na Liderovom portalu od sad je dostupna publikacija 1000 najvećih u kojoj su podaci u poslovanju u svih tvrtki koje su prošle godine ostvarile više od 24,10 milijuna eura prihoda.

Koje su hrvatske kompanije prošle godine ostvarile najveće prihode, tko je najveći poslodavac, tko je iskazao najveću dobit, a tko najveći gubitak?

Ovo su samo neka od pitanja na koje možete pronaći odgovore u digitalnom obliku.

Podaci o poslovanju najznačajnijih hrvatskih kompanija koristan su alat svakom poduzetniku i menadžeru. S nekoliko klikova – upisom naziva - možete pronaći podatke o tvrtki koja vas zanima. Zanimljive su i mogućnosti pretraživanja. Osim prema prihodima, ovu Liderovu bazu nakrcanu podacima Fine možete pretraživati i prema drugim kriterijima.

Tako je jednostavno ustanoviti da praktički svaka druga tvrtka od 1000 najvećih ima sjedište u Zagrebu (507).

Veliki Split ima 29 tvrtki u top 1000, Osijek 23, Rijeka 22, a čak 21 tvrtka s liste smještena je na području relativno malog grada Svete Nedelje. Velika Gorica ima 18 tvrtki na listi, a Varaždin 16. Najzastupljenija općina je Stupnik (deset tvrtki). Zato ne čudi što iz Zagrebačke županije dolazi čak 91 tvrtka. S druge strane, Ličko-senjska županija ima samo tri tvrtke u top 1000.

Top 1000 može se pretraživati i prema djelatnostima, pa tako možete saznati je li vaša tvrtka u 2025. poslovala bolje ili lošije od cijele branše, kao i kako su poslovali glavni konkurenti, partneri i klijenti vaše tvrtke.

Posebno zanimljivo može biti pretraživanje tvrtki kojih prošle godine nije bilo na listi. Ima ih 96, a među tim rookiejima sigurno se skrivaju i neki budući veliki igrači.