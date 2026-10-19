Aljoša Pleić na čelu Udruženja obnovljivih izvora energije HGK

Novoosnovanu Grupaciju za geotermalnu energiju vodit će Ana Lazo iz ENNA Geo, a na čelu Grupacije za biomasu ostaje Viktor Horvatinović iz Uni viridasa

Na izbornoj sjednici Udruženja obnovljivih izvora energije Hrvatske gospodarske komore, održanoj krajem prošlog tjedna, za novog predsjednika Udruženja izabran je Aljoša Pleić iz tvrtke Acciona Energija Global Croatia d.o.o., dok su za potpredsjednike izabrani Denis Čamber (KONČAR - Obnovljivi izvori d.o.o.) i Laurent Milan Sessa (Elektrana Grubišno Polje d.o.o.).

Izabrani su i predsjednici grupacija te će novoosnovanu Grupaciju za geotermalnu energiju voditi Ana Lazo iz tvrtke ENNA Geo d.o.o., a na čelu Grupacije za biomasu i u idućem mandatu ostaje Viktor Horvatinović (Uni viridas d.o.o.).

Novoizabrani predsjednik Udruženja Aljoša Pleić diplomirani je inženjer strojarstva koji je karijeru započeo u telekomunikacijama, a od 2009. bavi se razvojem projekata obnovljivih izvora energije, među kojima su sunčane elektrane u Orahovici i Jasenicama. Od 2015. vodi Acciona Energiju u Hrvatskoj, s odgovornošću za razvoj, izgradnju i upravljanje projektima u Hrvatskoj i regiji i jedan je od osnivača Koordinacije za obnovljive izvore energije pri HUP-u.

Na izbornoj skupštini istaknuo je da će fokus rada Udruženja u novom mandatnom razdoblju biti na regulatornom okviru i razvoju tržišta OIE te tehnologijama budućnosti i jačanju sektorskog dijaloga.

- Hrvatska ima izvrsne uvjete za razvoj obnovljivih izvora energije, a za njihov puni potencijal ključno je dodatno ubrzati provedbu projekata. U suradnji s nadležnim institucijama nastavit ćemo raditi na pojednostavljenju administrativnih postupaka, bržem ishođenju dozvola, jačanju elektroenergetske mreže i stvaranju stabilnog i predvidivog regulatornog okvira. Vjerujem da suradnjom gospodarstva i nadležnih institucija možemo ubrzati realizaciju projekata i dodatno pridonijeti energetskoj sigurnosti i konkurentnosti Hrvatske - poručio je Pleić.

Na sjednici je predstavljen Plan rada za razdoblje 2026.-2030. Poseban naglasak stavit će se na otklanjanje prepreka za razvoj geotermalnih projekata i održiv rad postrojenja za biomasu te nastavak jačanja dijaloga s nadležnim institucijama i aktivno zastupanje interesa sektora kroz stručne inicijative i sudjelovanje u oblikovanju energetskih politika.

Potpredsjednica HGK Marija Šćulac istaknula je kako su iza Udruženja četiri godine intenzivnog rada i brojnih izazova te da je ono bilo važan glas gospodarstva u dijalogu s nadležnim institucijama.

- Posebno bih istaknula izradu position papera s jasnim preporukama za uklanjanje administrativnih i regulatornih prepreka, zalaganje za donošenje odluke o naknadi za priključenje te stvaranje uvjeta za bržu realizaciju investicija u obnovljive izvore energije. Ostvareni su važni pomaci, ali pred nama je još puno posla. Naš je stav jasan: ne trebaju nam samo ambiciozni ciljevi, nego konkretne mjere, učinkoviti postupci i predvidiv regulatorni okvir koji će omogućiti realizaciju projekata. Za to je nužna kvalitetna suradnja svih dionika energetskog sustava - rekla je Šćulac.