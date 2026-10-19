Što HR strategije izvrsnih otkrivaju o budućnosti poslovanja

Dobri poslodavci pokušavaju prepoznati investicije u ljude koje donose mjerljivu vrijednost, a najrazvijeniji HR sustavi već imaju odgovore

Većina kompanija traži načine kako povećati produktivnost i zadržati ključne zaposlenike, a podaci SELECTIO Grupe pokazuju što razlikuje organizacije s najrazvijenijim HR sustavima. Među njima se posebno ističe sedam nositelja certifikata Above and Beyond, koji potvrđuje izvrsnost u strateškom upravljanju ljudima, inovacijama i pripremi za budućnost rada.

Čak 75 posto Employer Partner organizacija ostvarilo je rast prihoda od 30 posto, a 94 posto unaprijedilo je svoje HR sustave primjenom certifikacijske metodologije u manje od tri godine. Riječ je o pokazateljima koji upravljanje ljudima stavljaju u kontekst poslovnih performansi, operativne stabilnosti i dugoročne konkurentnosti. U odnosu na ove, već uspješne kompanije koje ostvaruju rezultate iznad prosjeka tržišta, Above and Beyond kompanije ističu se po nekima od najnaprednijih HR praksi i 22 posto nižom fluktuacijom zaposlenika.

Kako se prepoznaju Above and Beyond kompanije

Certifikat Employer Partner, koji SELECTIO Grupa dodjeljuje više od 20 godina, procjenjuje kvalitetu upravljanja ljudskim potencijalima za cijeloga životnog ciklusa zaposlenika. Njegova nadogradnja, Above and Beyond, rezervirana je za najboljih 10 posto Employer Partner poslodavaca, uz dodatno dokazanu izvrsnost u najmanje jednoj od pet kategorija: Impact, Satisfaction, Inclusion, Innovation i Future.

Za uprave kompanija posebno su relevantni rezultati upravo tih kategorija jer fokus stavljaju na doprinos HR-a poslovnim rezultatima, inovativnost organizacijskih praksi te dugoročnu održivost kompetencija kroz reskilling, upskilling i strateško planiranje radne snage.

Za razliku od priznanja pojedinačnim projektima, ova certifikacija procjenjuje cjelovitost cjelokupnog HR sustava i utjecaj na poslovanje i organizacijsku kulturu. Time se razlikuju izolirane inicijative od organizacija koje razvoj zaposlenika, upravljanje učinkom i poslovnu strategiju povezuju u jedinstven model s povezanim praksama.

Sedam kompanija, različite strategije izvrsnosti

Među nositeljima certifikata Above and Beyond nalaze se A1 Hrvatska d.o.o., Atlantic Grupa d.d., Hrvatski Telekom d.d., Jadran –​ Galenski laboratorij d.d., Kaufland Hrvatska k.d., Pliva Hrvatska d.o.o. i Podravka d.d.

Ovogodišnji nositelji certifikata Above and Beyond pokazuju kako se napredne HR prakse pretvaraju u konkretne poslovne prednosti kroz tri različita strateška smjera: mjerenje povrata na HR ulaganja i zadovoljstvo zaposlenika (Atlantic Grupa), AI i organizacijska transformacija (A1, HT i Pliva) te dugoročno osiguravanje kompetencija (JGL, Kaufland i Podravka).

Zanimljivo je da svih sedam ovogodišnjih nositelja Above and Beyond certifikata ujedno ima i certifikat Equal Pay Champion, kojim SELECTIO Grupa prepoznaje poslodavce posvećene načelu jednake plaće za jednak rad te razvoju pravednijih sustava nagrađivanja.

Odgovornost HR-a u implementaciji AI-ja postaje dio standarda za HR izvrsnost

Digitalna transformacija HR-a već je široko prisutna među certificiranim poslodavcima. Prema podacima Grupe SELECTIO čak 92 posto Employer Partner kompanija upotrebljava barem jedan digitalni sustav za upravljanje HR procesima, a približno trećina zaposlenicima već omogućuje pristup HR uslugama putem mobilnih aplikacija. Naprednije organizacije uvode AI simulacije poslovnih situacija, personalizirane razvojne preporuke, interne platforme za razmjenu znanja i chatbotove za svakodnevne upite zaposlenika.

Za CHRO-ove to otvara dva strateška prioriteta: upotrebljavati tehnologiju za kvalitetnije odluke i istodobno osigurati transparentnost, etičnost te ljudski nadzor nad odlukama koje utječu na zaposlenike. Metodologija Employer Partner zato obuhvaća i spremnost zaposlenika za AI te odgovornost HR-a u njegovu uvođenju.

Budućnost pripada HR-u koji može dokazati vrijednost

U 81 posto Employer Partner kompanija HR ima ulogu strateškoga poslovnog partnera. To je važan pokazatelj promjene očekivanja: od HR-a se više ne traži samo učinkovito provođenje procesa, nego doprinos poslovnoj strategiji, razvoju ključnih kompetencija budućnosti i organizacijskoj otpornosti.

Istodobno, raste važnost objektivnog mjerenja kvalitete HR sustava i usporedbe s najboljim praksama na tržištu. Upravo na tom pristupu SELECTIO Grupa već više od 20 godina razvija metodologiju Employer Partner, kontinuirano prilagođavajući kriterije novim poslovnim izazovima, od digitalizacije i umjetne inteligencije do razvoja budućih kompetencija. Dobri poslodavci pokušavaju prepoznati investicije u ljude koje donose mjerljivu poslovnu vrijednost, a najrazvijeniji HR sustavi već imaju konkretne odgovore.