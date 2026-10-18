Premije cyber osiguranja padaju, ali uvjeti se postrožuju

Polica se danas dobiva samo uz dokaz da je tvrtka prije napada napravila ono što se smatra razumnim minimumom zaštite

Poznati britanski trgovac Marks & Spencer (M&S) zasigurno će još dugo pamtiti travanj prošle godine. Zbog hakerskog napada bio je prisiljen isključiti dio svojih sustava, obustaviti internetske narudžbe te uslugu click & collect. K tome, morao je privremeno prijeći na ručne procese u logistici i opskrbnom lancu. Kompanija je također potvrdila da je tijekom incidenta ukraden dio osobnih podataka kupaca.

Napad je imao i šire poslovne posljedice. Prodaja segmenta Mode i ljepote te potrepština za kućanstvo u poslovnoj godini 2025./26. pala je 7,7 posto. Sve se to odrazilo i na financijsku sliku: prilagođena dobit prije poreza ove britanske trgovačke grupacije pala je s 881,1 milijun na 671,4 milijuna funti, odnosno za više od 30 posto. M&S je u svibnju prošle godine prvotno procijenio da će incident imati oko 300 milijuna funti negativnog utjecaja na operativnu dobit u toj poslovnoj godini.

U rezultatima objavljenima ove godine M&S je naveo da je pretrpio 131,3 milijuna funti izravnih troškova povezanih s kibernetičkim incidentom. Od toga se 109,3 milijuna funti odnosilo na neposredni odgovor na incident i obnovu sustava. Valja razjasniti da je spomenutih 300 milijuna bila početna procjena utjecaja na operativnu dobit prije mjera sanacije, a 131,3 milijuna funti naknadno su evidentirani izravni troškovi incidenta.