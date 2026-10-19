Otkaz je točka na kraju priče. Znate li kako je sve krenulo?

Pulser pokazuje gdje se točno javlja problem, benchmark gdje ste u odnosu na tržište, a nagrada Najbolji poslodavac potvrđuje rezultat

Voće u uredu, teretana, pretplata na aplikaciju za meditaciju. Većina tvrtki lako nabroji što nudi za dobrobit zaposlenika. Rijetke mogu odgovoriti na jednostavnije pitanje: gdje točno u tvrtki nešto ne funkcionira?

Ukupna ocjena zadovoljstva može biti dobra, a da se u jednom odjelu, na jednoj lokaciji ili u jednom timu događa nešto sasvim drugo. Prosjek te razlike briše.

Od prosjeka do točke problema

Pulser istraživanja zadovoljstva zaposlenika provodi već 20 godina u cijeloj regiji. Upitnik sa 69 tvrdnji ispunjava se oko 10 minuta, online ili na papiru, a rezultate možete filtrirati po odjelu, lokaciji, demografiji i vlastitim dodatnim pitanjima. Tako vidite ne samo da je, recimo, podrška nadređenoga slabija, nego u kojem timu.

Gdje ste u odnosu na tržište

Benchmark izvještaj uspoređuje vašu tvrtku sa svim sudionicima, prema osnovnoj i specifičnoj djelatnosti. HR-u daje jezik koji uprava razumije: mi smo ovdje, tržište je ondje.

Plaća nije cijela priča

U Alma Career Croatia proveli smo istraživanje na više od 60.000 ispitanika. Njih 41% na pitanje o plaći odgovorilo je neutralno, ni zadovoljno ni nezadovoljno. Za njih su presudni drugi čimbenici, a upravo njih otkriva ovakvo istraživanje.

8% zaposlenika u Hrvatskoj preporučilo bi svog poslodavca obitelji ili prijateljima. U tvrtkama koje redovito provode Pulser taj broj je 45%.

Predvidite odlazak prije otkaza

Izvještaj prikazuje i koliki je rizik od odlaska zaposlenika te pomaže prepoznati signale „tihih otkaza“. Prevenirajte ih prije nego vam zaposlenici odu: zamjena jednog zaposlenika može koštati do 40% njegove godišnje plaće, a tvrtke koje ispituju zadovoljstvo imaju 59% nižu fluktuaciju.

Vanjska potvrda umjesto vlastite pohvale

Nagradu Najbolji poslodavac dodjeljuje Alma Career Croatia prema veličini tvrtke, djelatnosti i ukupnoj ocjeni. Dobitnici se proglašavaju u prosincu, a tvrtke s bedžem bilježe više prijava na oglase. Employer branding započinje iznutra.

Provedite istraživanje do 10.12.2026. i kandidirajte se za nagradu Najbolji poslodavac

Saznajte gdje ste u odnosu na tržište.

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