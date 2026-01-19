Američke farmaceutske tvrtke prijete Europi višim cijenama lijekova

Farmaceutske tvrtke razmatraju uskraćivanje lijekova u Europi, a istodobno pristaju sniziti cijene svojih proizvoda u SAD-u

Američke farmaceutske kompanije pojačavaju svoju kampanju za više cijene lijekova u Europi, u nekim slučajevima čak prijeteći da neće plasirati nove lijekove ako europski zakonodavci to odbiju, prenosi Financial Times. Glavni izvršni direktor Pfizera Albert Bourla, prvi čelnik farmaceutske kompanije koji je prošle godine objavio cjenovni sporazum s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, rekao je da je taj dogovor prisilio Pfizer da poveća cijene u inozemstvu.

- Kada napravimo računicu, trebamo li sniziti cijenu u SAD-u na razinu Francuske ili prestati opskrbljivati Francusku? Mi ćemo prestati opskrbljivati Francusku. Tako će ostati bez novih lijekova. Sustav će nas prisiliti da ne možemo prihvatiti niže cijene - rekao je Bourla novinarima na godišnjoj JPMorgan zdravstvenoj konferenciji.

Drugi farmaceutski direktori rekli su na konferenciji da tiho razmatraju uskraćivanje ili odgađanje lansiranja lijekova u Europi. Trump je prošle godine zahtijevao da proizvođači lijekova snize cijene u SAD-u ili se suoče s carinama. Od ovog mjeseca 16 globalnih farmaceutskih kompanija, od AstraZenece do Rocheove podružnice Genentech, pristalo je sniziti cijene lijekova u SAD-u. Ovi dobrovoljni sporazumi s Bijelom kućom zahtijevaju da kompanije određene lijekove u SAD-u cijene uspoređuju s cijenama u drugim razvijenim zemljama, od Kanade do Europe i Japana.

Trump pozdravio novi smjer farmaceutske industrije

Trump je pohvalio te sporazume kao polugu kojom je Europa prisiljena povećati cijene.

- Tako prelazimo iz užasne situacije s lijekovima na recept na najnižu cijenu bilo gdje u svijetu - rekao je.

Nakon što su dogovori s Trumpom finalizirani, farmaceutski čelnici pojačavaju pritisak na Europu i druge zemlje da povećaju cijene kako bi nadoknadili mogući gubitak prihoda u SAD-u. Prošle godine Bristol Myers Squibb zaprijetio je da će zaustaviti lansiranje svog popularnog lijeka za shizofreniju u Ujedinjenom Kraljevstvu ako se cijene ne povećaju. U prosincu je Ujedinjeno Kraljevstvo obećalo povećanje cijena lijekova u okviru dogovora sa SAD-om.

U intervjuu za Financial Times, glavni direktor za komercijalizaciju u BMS-u Adam Lenkowsky rekao je da dogovor s Ujedinjenim Kraljevstvom ne ide dovoljno daleko.

- To je pozitivan korak naprijed. I dalje mislim da je pred nama dug put - rekao je Lenkowsky.

Daniel O’Day, glavni izvršni direktor Gileada, rekao je da cjenovni dogovor njegove kompanije s Trumpom 'zaista daje priliku za resetiranje' cijena u ostatku svijeta. Povijesno gledano, europske zemlje s državnim zdravstvenim sustavima imale su moć snažno pritiskati farmaceutske kompanije da prihvate niske cijene. Suprotno tome, u SAD-u postoje privatni i javni pružatelji zdravstvenih usluga koji ne pregovaraju zajednički o cijenama lijekova.

Njemački osiguravatelj bi rušio cijene kroz smanjenu potrošnju lijekova

Dok su farmaceutske kompanije tražile više cijene, najveći njemački javni zdravstveni osiguravatelj Techniker Krankenkasse izjavio je da su cijene lijekova već previsoke.

- U Njemačkoj očito plaćamo previše. Njemačka mora djelovati i hitno provesti mjere za smanjenje potrošnje, osobito u području patentiranih lijekova - rekao je Jens Baas, glavni izvršni direktor TK-a.

Baas je rekao da veće cijene lijekova vjerojatno neće potaknuti gospodarstvo Njemačke ili Europe.

- One samo povećavaju profitne marže farmaceutskih kompanija i opterećuju one koji uplaćuju u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja - rekao je.

TK je odbio komentirati izjave farmaceutskih direktora o cijenama lijekova. Analitičari smatraju da će ove napetosti vjerojatno dovesti do kašnjenja u lansiranju lijekova u Europi. Već sada se lijekovi u Europi lansiraju otprilike godinu dana kasnije nego u SAD-u, rekao je Will Humphrey, potpredsjednik tvrtke Capstone, koja se bavi zdravstvenom politikom i savjetovanjem.

- Sve me to podsjeća na način na koji je Trump postupao s NATO-om. Ove europske zemlje nemaju značajne proračunske viškove koje bi mogle odmah iskoristiti za povećanje potrošnje na lijekove. Morat će pronaći način da se prilagode nekim od prioriteta Trumpove administracije ili riskiraju da proizvođači lijekova odgode njihovo lansiranje - rekao je, referirajući se na američku kampanju pritiska kako bi saveznike natjerao da više troše na obranu.