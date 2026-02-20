Američki Vrhovni sud presudio: Trumpove carine su nezakonite

Sud je presudio da je Trump prekoračio ovlasti pri uvođenju carina, čime je zadan snažan udarac njegovoj trgovinskoj politici.

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država presudio je da su opsežne carine koje je Donald Trump uveo tijekom svog drugog predsjedničkog mandata nezakonite, u povijesnoj odluci koja predstavlja snažan udarac ključnom dijelu njegove gospodarske politike, prenosi Financial Times.

Najviši američki sud odlučio je u petak omjerom glasova šest prema tri da je Trump prekoračio svoje ovlasti kada je, pozivajući se na Zakon o međunarodnim ekonomskim izvanrednim ovlastima (IEEPA), uveo carine desecima američkih trgovinskih partnera.

U obrazloženju presude Sud je naveo: ‘Naša je zadaća danas odlučiti obuhvaća li ovlast reguliranja uvoza, kako je predsjedniku dana IEEPA-om, i ovlast nametanja carina. Ne obuhvaća.’

Tužbu protiv administracije podnijele su skupine američkih poduzeća, uz podršku 12 saveznih država, tvrdeći da su pretrpjele štetu zbog uvedenih carina.

Sanažan udarac Trumpovoj politici

Trump se prošle godine vratio u Bijelu kuću obećavajući da će carinama preoblikovati globalni trgovinski poredak, za koji je tvrdio da je desetljećima ‘iskorištavao’ Sjedinjene Države. Svoj novi carinski režim najavio je prošlog travnja na takozvani ‘dan oslobođenja’, što je izazvalo višednevne poremećaje na financijskim tržištima i zabrinutost američkih saveznika.

Iako je kasnije ublažio neke od najstrožih mjera, SAD je 2025. godinu završio s efektivnom carinskom stopom višom od 10 posto - najvišom od Drugog svjetskog rata.

Reakcija tržišta bila je suzdržana. Indeks američkog dolara kratkotrajno je pao, ali se potom oporavio, dok su indeksi S&P 500 i Nasdaq Composite ostali u blagom plusu. Burze su se od „dana oslobođenja” oporavile i dosegnule rekordne razine, no ankete pokazuju da mnogi Amerikanci smatraju kako carine štete domaćem gospodarstvu.

Predsjednik se zasad nije očitovao o presudi, a iz Bijele kuće također nije stigao službeni komentar.

Kako ističu analitičari, odluka Vrhovnog suda posebno je snažan udarac Trumpovoj trgovinskoj politici jer se većina carina uvedenih tijekom njegova drugog mandata temeljila upravo na pozivanju na izvanredne ovlasti, a ne na postojećim zakonima koji reguliraju trgovinsku politiku.

To uključuje carine uvedene nakon ‘dana oslobođenja’ na širok spektar trgovinskih partnera, uključujući Europsku uniju i Kinu, kao i dodatne mjere protiv Kine, Kanade i Meksika povezane s pitanjem uvoza fentanila.

Ipak, presuda se ne odnosi na sektorske carine koje je Trump već uveo ili zaprijetio uvesti, primjerice na metale, poluvodiče i automobile.