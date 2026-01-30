Savjetnik ministra financija: Dugoročni najam izlazi iz sive zone

Istaknuo je i da je u 2025. godini 12.552 povratnika koristilo stopostotno oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak

Samo u posljednjih godinu dana zabilježeno je 35 tisuća novih obveznika poreza na dugoročni najam nekretnina, što ukazuje na to da je velik broj nekretnina za dugoročni najam izašao iz sive zone te da se u turističkom sektoru događa zaokret prema dugoročnom iznajmljivanju.

Istaknuo je to Matej Bule, glavni savjetnik ministra financija, na poreznoj konferenciji održanoj na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva financija RH, a u organizaciji samog fakulteta i Deloittea Hrvatska.

Službeni podaci pokazuju konstantan rast izdanih rješenja o porezu na dohodak od najma stambenog prostora, koji su od 2021. do 2025. godine udvostručili. Također, skok s 164.221 rješenja u 2024. na više od 214 tisuća u 2025. potvrđuje snažan trend legalizacije dugoročnog najma.