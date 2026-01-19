Bitka za zagrebački otpad: Grad uvjeren u uspjeh Resnika, kritičari bijesni

Javna rasprava o ključnom dokumentu otkrila duboke podjele: vlast obećava europski Resnik, a kritičari vide kolaps sustava već 2027. godine

Dok traje javna rasprava o ključnom dokumentu za budućnost grada, na površinu izlaze nikad dublje podjele. Gradska uprava vjeruje da do 2028. može zatvoriti Jakuševec otvaranjem postrojenja u Resniku, no ekološke udruge optužuju vlast za 'političke kompromise' i nastavak politike spaljivanja. Privatni investitori poručuju da grade svoje spalionice neovisno o Gradu, a stručnjaci za operativu upozoravaju da su rokovi fikcija i da će sustav će kolabirati prije nego se prva lopata zabije.

Naime, zagrebačka javnost ima rok do 4. veljače za reći što misli o Planu gospodarenja otpadom do 2029. godine. Iako naziv dokumenta zvuči birokratski suhoparno, u njemu se krije rješenje ili, prema kritičarima, produbljivanje najvećeg problema metropole.

Glavni adut gradske vlasti je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom (CGO) u Resniku. Projekt je to vrijedan oko 140 milijuna eura koji bi, prema planovima Grada, trebao omogućiti da Zagreb preuzme kontrolu nad svojim otpadom i konačno zatvori Jakuševec. No, dok iz Grada stižu poruke optimizma, kritičari tvrde da je Plan tehnološki promašen, a vremenski neizvediv.