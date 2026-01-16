Transformacija u diverzificirani poslovni centar posljednja je šansa za opstanak

Od gotovo stopostotne popunjenosti centra trgovinama i drugim sadržajima u prvim godinama poslovanja, danas je (barem ono što posjetitelj može vidjeti golim okom) bez zakupaca najmanje dvije trećine lokala

Zla kob koja na neki način prati Westgate, površinom najveći trgovinski centar u Hrvatskoj, još i prije nego što je uopće prva ukopana lopata simbolički označila početak njegove gradnje, opasno je zaprijetila njegovim bankrotom. Tvrtka Westgate City od početka 2020. pa zaključno s 2024. na ukupno ostvarenih 33,33 milijuna eura prihoda imala je ukupno 38,76 milijuna eura gubitka u poslovanju.

Unatoč tomu direktor Westgate Cityja Denis Čupić uvjerava nas da stečaj nije opcija.

– Glasine i napisi o mogućem stečaju Društva poslovno su štetni i utuživi jer ne postoji ni jedan realan razlog stečaja s obzirom na to da je Društvo financirano privatnim equity-kapitalom i nema dodatnih vjerovnika. Kao i svaka tvrtka u privatnome vlasništvu, u Westgate Cityju vodimo se efektivnošu izdataka i KPI-jevima. Sve obveze podmirujemo na vrijeme i u roku koji ugovorimo s dobavljačima – kategoričan je Čupić.

Jedino logično rješenje

No opcija već neko vrijeme nije ni da golemo atraktivno zdanje na samo 17 kilometara od Zagreba, uza sâm izlaz s vrlo frekventne autoceste Zagreb – Macelj, ostane (samo) trgovački centar. Odavno je već shvaćeno da je konkurencija drugih šoping-centara na zapadu Zagreba potkopala prvobitnu računicu kako će Westgate atraktivnim modnim trgovinama privlačiti tristotinjak tisuća kupaca iz Zagreba te još toliko iz Hrvatskoga zagorja, a onda ju je konačno pokopala pandemija bolesti COVID-19 čija je Westgate, slobodno se može reći, bio vjerojatno najveća žrtva. Odlazak zakupaca iz tog centra, koji je počeo i prije pandemije, nakon nje dodatno se ubrzao. Od gotovo stopostotne popunjenosti trgovinama i drugim sadržajima u prvim godinama poslovanja, danas je (barem ono što posjetitelj može vidjeti golim okom) bez zakupaca najmanje dvije trećine lokala. Odluka o pretvaranju dijela prostora iz trgovačkih, ugostiteljskih i zabavnih u druge poslovne namjene stoga je bila jedino logično rješenje.