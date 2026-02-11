Keir Starmer
Britanski premijer odlazi s 'dražesnim pupoljcima svibanjskim'?
11. veljače 2026.
Veze britanskog veleposlanika s Jeffreyjem Epsteinom nanijele su golemu štetu laburistima. Hoće li Vlada dočekati proljetne izbore?
Nestabilnost britanskih vlada postala je već poslovična, a sada je i aktualni premijer Sir Keir Starmer osjetio kako je to kad si na rubu iseljenja s broja 10 u Downing Streetu. Britanski je premijer početkom tjedna izjavio kako 'još nije spreman otići' iako su sve brojniji glasovi u Laburističkoj stranci koji smatraju da je došao do kraja premijerskog puta, ali i vođenja te stranke.
Lider laburista u Škotskoj Anas Sarwar, kojemu prema anketama prijeti poraz na svibanjskim izborima za škotski parlament, dodao je kako građani 'očajnički trebaju kompetentnu vladu'.
