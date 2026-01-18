SAD prijeti carinama zbog Grenlanda, EU sazvala hitan sastanak

Manfred Weber u ime EPP-a najavio da će carinski sporazum sa SAD-om iz prošle godine biti stavljen na čekanje.

Predstavnici zemalja članica Europske unije (EU) sastat će se u nedjelju na posebnoj sjednici nakon što je američki predsjednik Donald Trump europskim zemljama zaprijetio carinskim sankcijama zbog Grenlanda, javila je njemačka agencija dpa.

Cipar, koji je na čelu rotirajućeg predsjedništva Vijeća EU-a, kasno u subotu je objavio da je kao odgovor na najnovije najave Sjedinjenih Američkih Država sazvan izvanredan sastanak na razini veleposlanika u nedjelju poslijepodne.

Carine od 10% na osam europskih zemalja

Podsjetimo, Trump je rekao da će SAD uvesti dodatne 10-postotne carine na uvoz iz osam europskih zemalja od 1. veljače zbog spora o Grenlandu, a prethodno je u više navrata rekao da želi posjedovati Grenland kako bi mogao zajamčiti sigurnost u Arktiku s obzirom na prijetnju koju prema njemu predstavljaju Kina i Rusija. U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je ustvrdio da će se carine od 10 posto odnositi na sav američki uvoz iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske te će narasti na 25 posto do lipnja ako se ne postigne sporazum kojim bi SAD kupio Grenland.

Nije poznato hoće li se na sastanku u nedjelju poslijepodne raspravljati o mogućim protumjerama. EU ima instrument kojim se može braniti od trgovinskog pritiska, odnosno u situacijama kada treća zemlja pokuša koristiti trgovinske mjere kako bi blok ili neku njegovu članicu prisilila da donese određenu odluku. Instrument dozvoljava uvođenje protucarina i mnogih drugih mjera, no predviđen je za situacije u kojima su iscrpljene sve druge mogućnosti.

Zemlje kojima je Trump zaprijetio carinama su ovog tjedna najavile raspoređivanje vojnog osoblja za izviđačku misiju na Grenlandu u sklopu danske vježbe "Arctic Endurance", organizirane sa saveznicima NATO-a.

Carinski sporazum Trump-von der Leyen na čekanju

Kako piše Politico, nove američke 10-postotne carine bit će nametnute NATO saveznicima koji su se usprotivili svojatanju Grenlanda, a među njima su Francuska, Njemačka, Danska, Nizozemska, Velika Britanija, Norveška, Švedska i Finska, što ponovno otvara probleme u transatlantskim trgovinskim odnosima, za koje se mislilo da su riješeni lani, kad su Donald Trump i Ursula von der Leyen potpisali carinski sporazum kojim su američke carine ograničene na 15 posto. No, taj sporazum je od ovog tjedna na čekanju, nakon što je odgođeno glasanje o njemu, prethodno zakazano za 26. siječnja. A sad je dospio pod znak pitanja.

- EPP je za trgovinski sporazum između EU-a i SAD-a, ali s obzirom na prijetnje Donalda Trumpa u vezi s Grenlandom, odobrenje u ovoj fazi nije moguće. Carine od 0 posto na američke proizvode moraju biti stavljene na čekanje - napisao je Weber na društvenoj mreži X.

Europski čelnici oštro kritiziraju Trumpove prijetnje

I drugi europski čelnici kritizirali su Trumpov najnoviji potez. Predsjednica Europske komisije (EK) Ursula von der Leyen rekla je da unaprijed koordinirana danska vježba na Grenlandu ne predstavlja prijetnju nikome te je dodala da bi nove carine bi potkopale transatlantske odnose i riskirale opasnu silaznu spiralu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron usporedio je potporu Grenlandu s obranom Ukrajine i rekao da će Pariz stati iza suvereniteta i neovisnosti svojih partnera, ocijenivši da prijetnje carinama nisu prihvatljive te da će Europa na njih odgovoriti zajednički i koordinirano. Britanski premijer Keir Starmer ocijenio je nove carine potpuno pogrešnim i rekao da će to pitanje pokrenuti s Bijelom kućom, dok je švedski premijer Ulf Kristersson izjavio da se europske zemlje neće dopustiti ucjenjivati.

Grenland je uglavnom autonoman dio teritorija Danske, članice NATO-a. Grenland je rekao da ne želi postati dijelom SAD-a, a članice NATO-a da SAD-u ne treba kontrola nad otokom kako bi štitio Arktik.