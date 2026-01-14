IE Energy s NGEN-om ulazi na tržište baterijskih sustava za korisnike

Transakcija uključuje zajednički razvoj baterijskih rješenja i nove modele opskrbe električnom energijom i za tvrtke i za kućanstva

IE Energy Projekt, riječki start-up kojem je 2022. godine Europska komisija odobrila državnu potporu od skoro 20 milijuna eura iz Modernizacijskog fonda EU-a za gradnju velikog baterijskog sustava, i to kao jednom od prioritetnih projekata, izvijestio je investicijsku javnost preko Zagrebačke burze (ZSE), da u studenom prošle godine u Zagrebu sklopljen ugovor o prijenosu poslovnog udjela između društva NGEN energetske rešitve iz Slovenije i IE Energy Projekta.

Predmet ugovora je stjecanje poslovnog udjela koji čini 50 posto temeljnog kapitala društva NGEN Smart Energy Systems, sa sjedištem u Zagrebu. Kako se navodi u objavi društva, prijenos je proveden sukladno važećim propisima, a u sklopu transakcije donesena je i odluka o imenovanju novog člana Uprave NGEN Smart Energy Systems, kao i odluka o donošenju novog društvenog ugovora tog društva.

Paralelno s tim, IE Energy je upravo s NGEN-om razvila projekt velikog baterijskog sustava za skladištenje energije u krugu tvornice IMPOL–TLM u Šibeniku, o čemu je Lider već pisao. Riječ je o Tesla Megapack bateriji planirane snage 60 megavata. Kako doznajemo, prvih 10 megavata sustava već je komercijalno operativno, dok je preostalih 50 megavata u završnoj fazi ispitivanja i puštanja u rad. Početak komercijalnih aktivnosti za puni kapacitet sustava očekuje se u ožujku ove godine.

Start-up iz Rijeke, točnije iz Kostrene, odobrao je za suradnju NGEN jer ta slovenska tvrtka već upravlja sličnim projektima u Sloveniji i Austriji. Inače. sam projekt razvijen kao odgovor na rastuću potrebu za fleksibilnošću i stabilnošću elektroenergetskog sustava, osobito zbog povećanog udjela obnovljivih izvora energije.

No, kako je Lideru rekao Željko Šmitran, osnivač i direktor IE Energyja, IE Energy i NGEN ne surađuju samo na velikim mrežnim baterijskim projektima, već planiraju nove projekte.

- U planu nam je zajednički ponuditi baterijske sustave krajnjim korisnicima, od tvrtki do kućanstava. Ti sustavi nisu zamišljeni samo kao fizički spremnici energije, već kao kombinacija baterija, softvera i upravljanja potrošnjom. Korištenjem novih tehnologija korisnici mogu energiju pohranjivati kada je jeftina i koristiti je kada je skupa, čime se smanjuju troškovi i povećava sigurnost opskrbe. Istodobno se povećava fleksibilnost elektroenergetskog sustava jer potrošači postaju aktivni sudionici u upravljanju potrošnjom i opterećenjem mreže - zaključio je Šmitran.