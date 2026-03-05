Bruxelles će subvencionirati tvrtke i proizvodnju izvan EU

Plan Bruxellesa uključuje do 40 partnerskih država u projekte baterija, automobila i čiste tehnologije kako bi Europa ojačala industriju

Europska unija sprema novu industrijsku politiku koja bi mogla otvoriti vrata subvencijama i za proizvodnju izvan same EU. Zakonodavni paket nazvan je Industrial Accelerator Act i njime Bruxelles pokušava ojačati industrijsku bazu kontinenta i povećati udio proizvodnje u gospodarstvu. A planira i 'dati ruke' državama s kojima EU ima potpisane trgovinske sporazume i koje Bruxelles smatra pouzdanim partnerima.

Uvjet recipročnost