Gospodarstvo EU
Bruxelles će subvencionirati tvrtke i proizvodnju izvan EU
5. ožujka 2026.
Plan Bruxellesa uključuje do 40 partnerskih država u projekte baterija, automobila i čiste tehnologije kako bi Europa ojačala industriju
Europska unija sprema novu industrijsku politiku koja bi mogla otvoriti vrata subvencijama i za proizvodnju izvan same EU. Zakonodavni paket nazvan je Industrial Accelerator Act i njime Bruxelles pokušava ojačati industrijsku bazu kontinenta i povećati udio proizvodnje u gospodarstvu. A planira i 'dati ruke' državama s kojima EU ima potpisane trgovinske sporazume i koje Bruxelles smatra pouzdanim partnerima.
Uvjet recipročnost
