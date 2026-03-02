Anušić: Srbija gomila ofenzivno oružje, ne znam što će im to

Ministar obrane upozorava da su prijetnje realne, a EU mora ubrzati odluke i ulaganja u obranu vrijedna 800 milijardi eura

Europa je 2014. imala naznake da se sigurnosno okruženje nepovratno mijenja, ali na upozorenja obavještajne zajednice nije reagirala na vrijeme. Rusija se za rat pripremala, to je bilo jasno, ali Europska unija smatrala je da je to daleko i da na temelju takvih procjena ne treba donositi strateške odluke, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, na konferenciji Nova era europske sigurnosti u Zagrebu, u organizaciji Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj.

- Mislim da smo sada malo zakasnili s pripremom - poručio je okupljenima Anušić rekavši kako institucije Europske unije i danas, kada rat u Ukrajini ulazi u petu godinu i kada bukti sukob na Bliskom istoku, teško donose odluke kada je riječ o obrani.

Pritom je zahvalio je ukrajinskim vojnicima i narodu što već petu godinu drže ruske snage daleko od granica EU-a, istaknuvši da Moskva na takav otpor nije računala.

- No, treba jasno reći, to nije rezultat naše odlučnosti ni hrabrih političkih odluka, nego hrabrosti Ukrajine - rekao je Anušić podsjetivši da je ruska procjena bila da će rat završiti u tjedan ili dva. Isti plan imala je i JNA '91., podsjetio je povlačeći paralelu s početkom rata u Hrvatskoj.

Jedinstveno nastupati

Europa je, smatra ministar, danas suočena s novim izazovom i mora mijenjati način funkcioniranja kada je riječ o sigurnosti i obrani, tim više što današnja geopolitička situacija zahtijeva kompleksniji i sofisticiraniji pristup. - EU mora nastupati kao jedinstvena cjelina, osobito kada je riječ o istočnim granicama koje su u izravnoj opasnosti. Baltičke države, Finska, Rumunjska, Bugarska, ali i Hrvatska, trebale bi imati poseban tretman i potporu unutar EU-a jer bi mogle biti iduće na meti. Osim toga, tu bi se u budućnosti moglo testirati koliko je NATO spreman braniti svoje granice - rekao je Anušić upozorivši na zabrinjavajuću retoriku u susjedstvu i činjenicu da se Srbija godinama naoružava, kupujući složene i skupe ofenzivne sustave. - Ne znam što će im to, ali mi moramo zaštititi svoje granice, svoj prostor i svoj narod - smatra ministar.

Osvrnuo se i na odnos sa Sjedinjenim Državama, podsjetivši da je američki predsjednik još u prvom mandatu tražio povećanje izdvajanja za obranu. No, Europa nije učinila ništa, samo je povećala izdvajanja za obranu na dva postu, ali to je jedno, kaže. Sposobnost za obranu je nešto sasvim drugo.

Prema njegovim riječima, EU mora pripremiti Europu za obranu. Ako do ugroze ne dođe, tim bolje, ali Unija nije prostor s kojim se može kalkulirati ili poigravati. Uz vojnu dimenziju, kao drugu ozbiljnu opasnost naveo je ilegalne migracije, za koje tvrdi da su promijenile sigurnosnu sliku pojedinih belgijskih, njemačkih, švedskih i francuskih gradova. To pitanje, rekao je, mora biti dio promišljanja o budućnosti EU-a jer narušava ukupnu sigurnosnu strukturu.

- Možda moj govor zvuči radikalno, ali da smo tako razgovarali 2014., danas ne bismo imali ovakve probleme - zaključio je Anušić pozvavši na donošenje političkih odluka na vrijeme, bez podilaženja javnom mnijenju i osobnom PR-u.

Na ministra se nadovezala zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, članica Odbora za sigurnost i obranu, koja je istaknula da se ne bi složila s ministrovom ocjenom da se EU nije pripremao. Podsjetila je da je još 2014. odlučeno da Unija dobije povjerenika za obranu, a tu funkciju danas obnaša Andrius Kubilius. Iako je obrana u nadležnosti država članica, povjerenik raspolaže financijskom omotnicom namijenjenom cijeloj europskoj obrambenoj industriji. Nova era europske sigurnosti

Govoreći o planiranim ulaganjima, Zovko je spomenula iznos od 800 milijardi eura koji se u europskom kontekstu navodi kao okvir za jačanje obrambenih kapaciteta, naglasivši da prepreke postoje, ali i politička volja da se uklone. Rat u Ukrajini i nestabilnost na Bliskom istoku, rekla je, jasno su pokazali javnom mnijenju koliko je važno jačati europski stup unutar NATO-a. U Europskom parlamentu, dodala je, kroz amandmane se pokušavaju ukloniti administrativne zapreke za manje države i njihove obrambene industrije.

Poslovi integratorima

Na konkretne prepreke ukazao je Goran Basarac, predsjednik Uprave agencije Alan. Europski obrambeni fond, koji je trajao do 2025., prema njegovim riječima, pokazao je da su 60 do 70 posto sredstava povukli veliki integratori poput Rheinmetall, Thales Group i MBDA, dok su mala i srednja poduzeća dobila znatno manji dio. Hrvatska, rekao je, ima što pokazati, osobito u segmentu malih i srednjih tvrtki, ali je tu u situaciji u kojoj jest. - U studenome 2022., u kontekstu zajedničke nabave streljiva i opreme, identificirano je 15 domaćih tvrtki koje mogu sudjelovati, a najdalje je otišao proizvođač kaciga Šestan-Busch. Postoji i čitava plejada tekstilnih kompanija spremnih za uključivanje. No, natječaji koji su trebali pratiti zajedničku nabavu nisu bili usklađeni s početnim planovima. Segment lakog naoružanja brzo je ispao iz zajedničkog modela jer svaka država ima vlastitu jurišnu pušku, što je pokazalo neujednačenost politika. Zajednička nabava zadržala se uglavnom na streljivu, gdje postoji jedinstveni standard. Dodatni je problem kriterij prema kojem potencijalni prijavitelj mora imati promet od 50 milijuna eura, što je za većinu hrvatskih tvrtki nedostižno - rekao je Basarac.

Srđan Kovačević, suosnivač i direktor Orqe, jedna od tvrtki čiji se bespilotni sustavi nalaze u operativnoj uporabi u desetak vojski država Saveza, istaknuo je da njegova kompanija u pojedine programe za fondove EU može ulaziti samostalno, pod uvjetom da nema administrativnih zapreka. No, naglasio je, i suradnja s velikim sustavima može biti korisna, osobito u razvoju bespilotnih tehnologija u kombinaciji s eksplozivnim sredstvima, što manja tvrtka poput njihove ne može razvijati sama. - Orqa posluje u više od dvadeset članica NATO-a, što pokazuje da hrvatske tvrtke mogu biti konkurentne i izvan nacionalnih okvira - rekao je Kovačević.

Zovko je zatim naglasila da unutar EU-a postoje različite političke vizije, od federalne do suverenističke Europe, što stvara razlike u pristupu obrambenim politikama. Zbog toga, smatra, ne treba očekivati spektakularne planove, nego postupni rad na uklanjanju prepreka i jačanju kapaciteta.