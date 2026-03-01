Uspješno završena provedba projekta 'Cetina Green'

Punionica tvrtke Naturalis, u kojoj se puni prirodna mineralna voda Cetina smještena je u samom srcu netaknute prirode Parka prirode Dinara

Tvrtka Naturalis, bavi se proizvodnjom prirodne mineralne gazirane i negazirane vode, funkcionalnih voda te vode za aparate. Tvrtka posluje od 2002. godine i u stopostotnom je privatnom hrvatskom vlasništvu. Njezina temeljna misija je proizvodnja kvalitetnog i zdravstveno ispravnog proizvoda – prirodne mineralne vode uz zadovoljavanje visokih zahtjeva kupaca, učinkovito korištenje poslovnih sredstava te kontinuirani razvoj sustava upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane uz provedbu mjera koje osiguravaju smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš.

Punionica tvrtke Naturalis, u kojoj se puni prirodna mineralna voda Cetina smještena je u samom srcu netaknute prirode Parka prirode Dinara, u naselju Civljane. Briga oko kvalitete i sigurnosti vode temeljna je odrednica poslovanja tvrtke - punionica vode Cetina posluje sukladno sustavu upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane HACCP te IFS Food standardu.

Tvrtka Naturalis d.o.o. započela je 1. veljače 2023. godine s provedbom projekta 'Cetina Green' (NPOO.C1.1.1.R4-I1.01.0165), koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost – NextGenerationEU. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.841.650,36 EUR, dok je EU udio u financiranju bio 800.250,33 EUR, voditelj projekta bio je Hrvoje Godinić. Provedba projekta uspješno je završena 1. ožujka 2026. godine, u skladu s odredbama predmetnog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt se provodio u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo', u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Nadležno tijelo za komponentu 1. Gospodarstvo bilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dok je Provedbeno tijelo bila Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Uspješnom implementacijom projekta ostvareni su sljedeći specifični ciljevi:

· povećani su kapaciteti tvrtke za proizvodnju i manipulaciju vode u segmentima 7 L i 15 L

· smanjena je potrošnja električne energije po jedinici proizvoda

· smanjena je emisija stakleničkih plinova u okviru odvijanja procesa

· omogućena je učinkovitija proizvodnja uz smanjenje škarta i pogrešaka u procesu

· osigurani su preduvjeti za korištenje laganije PET ambalaže s većim udjelom reciklata (30%)

· projekt proveden sukladno pravilima provedbe EU projekata

· zainteresirana javnost informirana o provedbi i rezultatima projekta

Uz prethodno navedene specifične ciljeve, uspješnom realizacijom projektnih aktivnosti ostvaren je opći cilj projekta: povećati proizvodne kapacitete tvrtke ulaganjem u suvremenu, energetski i resursno učinkovitu proizvodnu opremu, s posebnim naglaskom na segmente punjenja vode u pakiranjima od 7 L i 15 L, uz istovremeno smanjenje potrošnje energije i negativnih utjecaja na okoliš.

Uspješnim završetkom provedbe projekta 'Cetina Green' ostvarena je svrha projekta: započeti zelenu transformaciju proizvodnih procesa tvrtke, osigurati veću energetsku učinkovitost, povećati konkurentnost poslovanja te ojačati tržišnu otpornost i dugoročnu održivost poduzeća uz istovremeno postizanje značajnog doprinosa ciljevima zelene tranzicije, očuvanju okoliša te razvoju lokalne zajednice. Projekt „Cetina Green“ nadovezuje se na dugogodišnju strategiju tvrtke usmjerenu prema odgovornom upravljanju prirodnim resursima, proizvodnji visoko kvalitetne prirodne mineralne vode te kontinuiranom ulaganju u modernizaciju i održive tehnologije.

Projekt je financirala Europska unija – NextGenerationEU

Više informacija na:

https://planoporavka.gov.hr/

https://fondovieu.gov.hr/

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke NATURALIS. Izneseni stavovi i mišljenja isključivo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.