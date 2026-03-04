Natječaj za poticaje za kupnju auta na struju kreće 10. ožujka

Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe - obrtnici i pravne osobe u javnom i privatnom vlasništvu, osim udruga

Podnošenje prijava na Javni poziv za kupnju novih vozila na alternativna goriva počinje 10. ožujka u 9 sati, objavio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe - obrtnici i pravne osobe u javnom i privatnom vlasništvu, osim udruga.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu fizičke osobe-obrtnici i pravne osobe koje kao glavnu obavljaju uslužne djelatnosti prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev, cestovni prijevoz robe i/ili iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije.

Sredstva su dostupna za nova vozila na alternativni pogon i to vozila kategorije L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon, vozila kategorije M1, M2 i M3 na električni ili pogon na vodik, te vozila kategorije N1, N2, N3 na električni ili pogon na vodik.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU, kojem se pristupa preko poveznice https://fondovi.gov.hr.

Prijava u sustav eFZOEU vrši se identifikacijom vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti. Prijavitelj prijavu podnosi samostalno, a u njegovo ime prijavu može podnijeti i opunomoćenik ukoliko za navedeno ima specijalnu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.

Dodatne informacije o pozivu mogu se dobiti telefonskim pozivom na 01/6448-444, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom, na adresu [email protected].

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prethodno je zbog povećanog broja upita potencijalnih prijavitelja, odgodio početak zaprimanja prijava na natječaj za kupnju novih vozila na alternativna goriva, koji je trebao započeti 24. veljače.