Carina godišnje oduzme do 20 milijuna cigareta i desetke tona robe

Samo na cigaretama i duhanu proračun bi bez zapljena gubio najmanje 4,6 do šest milijuna eura trošarina i PDV-a godišnje.

Piše: Dražen Katalinić

Carinska služba na godinu zaplijeni od 12 do 20 milijuna cigareta i oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda, a raste i zapljena nelegalne gotovine, rečeno je na obilježavanju Dana carinske službe. Ministar financija Tomislav Ćorić pritom je naveo da Carinska uprava osigurava oko deset posto prihoda proračuna RH, a na godišnjoj razini oko 3,3 milijarde eura.

Maloprodajna vrijednost zaplijenjenih cigareta iznosi od 2,5 do 4,2 milijuna eura, pri čemu bi samo na trošarine otpadalo od 1,57 do 2,61 milijun eura. Kod 20 tona duhana, ako je riječ samo o rezanom duhanu, na trošarine bi otpalo 2,538 milijuna eura.

Ako bi 12 do 20 milijuna cigareta i oko 20 tona duhana koje Carina godišnje oduzme završilo na crnom tržištu umjesto u legalnoj prodaji, državni bi proračun prema današnjim poreznim stopama mogao ostati bez najmanje 4,6 do šest milijuna eura trošarina i PDV-a. Stvarni iznos bio bi i veći jer u toj računici nije uračunat PDV na druge duhanske proizvode.

Kada je riječ o krijumčarenju, uglavnom se radi o organiziranom kriminalu pri čemu se nerijetko upotrebljavaju dronovi, upozorio je ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović.

- Zapljene uvijek lagano rastu, a najviše su u suzbijanju krijumčarenja duhana i duhanskih prerađevina te se otprilike na godišnjoj se razini zaplijeni od 12 do 20 milijuna komada cigareta i oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda - rekao je Demirović dodavši da raste i zapljena nelegalne gotovine.

Crno tržište teško milijune eura

Tako je prošle godine zaplijenjeno više od 3,5 milijuna eura gotovine koja nije na uredan način prijavljena policiji ili carinskoj službi. Pri tom godišnji broj može snažno promijeniti jedna velika zapljena. Carina je, primjerice, u listopadu 2025. kod Bregane u jednom kontejneru pronašla čak 13,91 milijun cigareta, procijenjene tržišne vrijednosti oko 4,2 milijuna eura.

Carinska uprava je u posljednje četiri godine, otkako objavljuje usporedive podatke, prosječno godišnje oduzimala oko 7,7 milijuna cigareta i 47 tona duhana i drugih duhanskih proizvoda. Najveću količinu cigareta zaplijenila je 2025. godine (11,84 milijuna komada), a 2022. godine zabilježena je najveća zapljena duhana u iznosu od gotovo 78 tisuća kilograma. Usporedbe radi, prošle je godine zaplijenjeno nešto više od 19 tisuća kilograma duhana. Istodobno carinska služba godišnje oduzima oko 19 tisuća litara alkohola i alkoholnih pića te još oko šest tisuća litara vina.

Osim cigareta, duhana, alkohola i neprijavljene gotovine, Carina oduzima ili zadržava i droge (lani zaplijenjeno 164 kilograma raznih droga), lijekove (1,47 milijuna komada), oružje (lani je evidentiran 101 pokušaj krijumčarenja oružja, nasuprot 44 godinu prije), krivotvorenu robu (16,34 milijuna komada različitih proizvoda od odjeće, parfema, torbica, elektronike).

Carina oduzima i hranu životinjskog i biljnog podrijetla koju putnici ne smiju unositi, a lani je oduzeto više od 11 tona mesnih prerađevina, 11 tona mliječnih proizvoda, 10 tona voća i povrća, 1,6 tona meda te 1.863 litre masti i ulja. U određenim slučajevima oduzimaju se automobili, kamioni ili druga prijevozna sredstva kojima se krijumčari roba.