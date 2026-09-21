Od sutra poskupljuje gorivo, dizel ponovno najviše raste

Vlada je snizila trošarine kako bi ublažila rast cijena, pa će od sutra litra dizela stajati najviše 1,91 euro

Cijena litre plavog dizela poskupljela je za 10 centi, dizela za šest cesti, benzina za jedan cent, a cijena kilograma plina za spremnike za tri centa te plina za boce četiri centa, odlučila je u ponedjeljak vlada na telefonskoj sjednici.

Nove najviše maloprodajne cijene motornih goriva koje će vrijediti od sutra pa u idućih tjedan dana, iznosit će tako 1,74 eura za litru benzina, 1,91 eura za litru dizela te 1,50 eura za litru plavog dizela. Kilogram plina za spremnike stajat će 1,41 euro, a kilogram plina za boce 1,99 eura.

Bez vladinih mjera, benzin bi koštao 1,95 eura za litru, dizel 2,26, a plavi dizel 1,60 eura. Plin za spremnike bi se prodavao 1,52 eura za kilogram, a plin za boce 2,23 eura.

Vlada je u svom priopćenju istaknula kako je, da spriječi znatnije povećanje cijene, odlučila dodatno sniziti trošarine na dizelsko gorivo za 0,03 eura po litri, čime su trošarine na dizelsko gorivo uz suglasnost Europske komisije spuštene za 0,10 eura po litri ispod minimuma propisanih EU Direktivom. U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, vlada je visinu premija zadržala nepromijenjenima.