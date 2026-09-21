Otvoren natječaj za Nagradu 'Hrvoje Mateljić'

Novinari se mogu prijaviti u četiri kategorije, a dobitnike očekuje posebno priznanje i novčana nagrada od 1200 eura

Nagrada 'Hrvoje Mateljić' dodjeljuje se za najbolje novinarske radove o gospodarstvu objavljene u tiskanome ili digitalnome mediju, najbolje novinarske priloge o gospodarstvu emitirane u elektroničkim medijima (radio ili TV), najbolje radove o gospodarstvu mladoga novinara (do 29 godina) i za najbolje novinarske radove na temu umjetne inteligencije powered by HT.

Kandidati se na natječaj, koji traje od 21. rujna do 21. listopada 2026., mogu prijaviti sami ili na prijedlog kolega i/ili redakcija u kojima surađuju. Nagrada se dodjeljuje jednoj osobi u svakoj kategoriji u obliku posebnoga priznanja i novčanog iznosa od 1200 eura. O njoj odlučuje žiri u čijem su sastavu ugledni novinari i urednici gospodarskih redakcija te stručnjaci iz gospodarstva.

Svečana dodjela Nagrade 'Hrvoje Mateljić' održat će se 6. studenoga 2026. u hotelu Westin u Zagrebu.

Lider ju je utemeljio u znak sjećanja na prerano preminuloga kolegu, novinara Hrvoja Mateljića (1974. – 2008.). Osim što se njome želi sačuvati uspomena na Hrvoja, želi se odati priznanje kolegama i kolegicama koji ustraju na visokokvalitetnom i analitičkom novinarstvu. Hrvoje je tijekom dvanaest godina bavljenja novinarstvom pratio sektor telekomunikacija, spajanja i preuzimanja, a svu širinu svoga znanja osobito je pokazao istražujući makroekonomske teme.

Sarah Viteškić, Josipa Ban, Donatella Pauković

Nagrada se dodjeljuje u četiri kategorije:

• za najbolje novinarske radove o gospodarstvu objavljene u tiskanome ili digitalnome mediju

• za najbolje novinarske priloge o gospodarstvu emitirane u elektroničkim medijima (radio ili TV)

• za najbolje novinarske radove o gospodarstvu mladoga novinara (do 29 godina)

• za najbolje novinarske radove na temu umjetne inteligencije powered by HT.

Nagrada se dodjeljuje jednoj osobi u svakoj kategoriji u obliku posebnoga priznanja i novčanog iznosa od 1200 eura.

1. Uvjeti prijave za novinarske radove objavljene u tiskanome ili digitalnome mediju.

Na natječaj se mogu prijaviti zaposleni, slobodni ili honorarni novinari i vanjski suradnici novina ili mrežnih portala s gospodarskim rubrikama ili specijaliziranih za gospodarstvo.

Uvjet je da novinar ili novinarka koji želi sudjelovati na natječaju u posljednje tri godine ima objavljena najmanje 24 novinarska rada o gospodarskim temama i prihod ostvaren od novinarstva.

Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami ili na prijedlog kolega i/ili redakcija u kojima surađuju. Prijave i radovi šalju se elektronički, u formatu PDF-a.

Prijavnica mora sadržavati:

– ime i prezime

– podatke za kontakt

– naziv matične redakcije

– najviše pet najboljih radova (prema autorovoj ocjeni) objavljenih od 7. studenoga 2025. do 20. rujna 2026., uz podatke o datumu i mjestu objave.

2. Uvjeti prijave za priloge emitirane u elektroničkim medijima (radio ili TV).

Na natječaj se mogu prijaviti zaposleni, slobodni ili honorarni novinari i vanjski suradnici televizijskih, radijskih i digitalnih medija na kojima se emitiraju emisije koje uključuju gospodarske teme ili one specijalizirane za gospodarstvo.

Uvjet je da novinar ili novinarka koji želi sudjelovati na natječaju u posljednje tri godine ima najmanje 18 emitiranih novinarskih priloga o gospodarskim temama i prihod ostvaren od novinarstva.

Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami ili na prijedlog kolega i/ili redakcija u kojima surađuju. Prijave i radovi šalju se elektronički ili na digitalnome mediju, u jednome od standardnih digitalnih formata (MP3, MP4, MPEG itd.)

Prijavnica mora sadržavati:

– ime i prezime

– podatke za kontakt

– naziv matične redakcije

– najviše pet najboljih radova (prema autorovoj ocjeni) objavljenih od 7. studenoga 2025. do 20. rujna 2026., koji uključuju: prilog, reportažu, intervju, studijsku rubriku, reportažu + razgovor ili emisiju (ako je riječ o autorskoj emisiji, ne uključujući mozaične), uz podatke o datumu i mjestu objave.

3. Uvjeti prijave za nagradu za najboljega mladog novinara (do 29 godina).

Na natječaj se mogu prijaviti zaposleni, slobodni ili honorarni novinari i vanjski suradnici televizijskih, radijskih i digitalnih medija, novina ili mrežnih portala s gospodarskim rubrikama ili specijaliziranih za gospodarstvo. Uvjet je da novinar ili

novinarka koji želi sudjelovati na natječaju ima do 29 godina i da prati gospodarske teme.

Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami ili na prijedlog kolega i/ili redakcija u kojima surađuju.

Prijavnica mora sadržavati:

– ime i prezime

– podatke za kontakt

– naziv matične redakcije

– najviše pet najboljih radova (prema autorovoj ocjeni) objavljenih od 7. studenoga 2025. do 20. rujna 2026., uz podatke o datumu i mjestu objave.

4. Uvjeti prijave za nagradu za radove na temu umjetne inteligencije powered by HT

Na natječaj se mogu prijaviti zaposleni, slobodni ili honorarni novinari i vanjski suradnici televizijskih, radijskih i digitalnih medija, novina ili mrežnih portala s gospodarskim rubrikama ili specijaliziranih za gospodarstvo. Uvjet je da novinar ili novinarka koji želi sudjelovati na natječaju prati teme o umjetnoj inteligenciji.

Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami ili na prijedlog kolega i/ili redakcija u kojima surađuju.

Prijavnica mora sadržavati:

– ime i prezime

– podatke za kontakt

– naziv matične redakcije

– najviše pet najboljih radova (prema autorovoj ocjeni) objavljenih od 7. studenoga 2025. do 20. rujna 2026., uz podatke o datumu i mjestu objave.

Radovi se šalju e-poštom na [email protected] ili na digitalnome mediju na adresu: Lider media, Trg žrtava fašizma 6, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za dodjelu Nagrade »Hrvoje Mateljić«”. Rok za prijavu je 21. listopada 2026.