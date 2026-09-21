Mia Antunović: Ako čekaš da proizvod bude savršen – zakasnio si

U novoj epizodi Liderova podcasta govorimo o Moelu, brendu premium tekstila čija osnivačica ne vjeruje u neuspjeh

Kako izgleda put od DIY svijeća do međunarodnog tržišta premium tekstila?

Upravo o tome u novoj epizodi Liderova podcasta urednik i voditelj Drugog programa Hrvatskog radija i voditelj Liderova podcasta, Ivan Fedor, razgovara s osnivačicom brenda Moel, Miom Antunović. Ova inspirativna poduzetnica izrađivala je svijeće kao božićne poklone za najmilije, a onda je odlučila napraviti zaokret i pokrenuti tvrtku koja će osim svijeća prodavati i – luksuzni tekstil za dom. Danas Moel oprema domaće i međunarodne domove, hotele i jahte, a o njemu su pisali i veliki svjetski mediji, uključujući Vogue i Vanity Fair.

Mia u razgovoru otvoreno govori o tome što se događa između ideje i gotovog proizvoda, kako se biraju materijali, što se proizvodi u Hrvatskoj, a što uvozi i što kupac zapravo plaća kada bira luksuz. Otkriva kako iz Zagreba doći do međunarodnog hotela koji nikada nije čuo za tvoj brend i zašto smatra da je perfekcionizam jedan od najvećih neprijatelja poduzetnika. Ova optimistična poduzetnica otkrila je i zašto nema plana B, ali i zašto je bolje biti dosadan nego da vas se ne sjete kad traže proizvod koji vi prodajete.

Ova inspirativna epizoda dostupna je na YouTubeu, a najzanimljivije isječke možete pratiti na društvenim profilima Lidera.