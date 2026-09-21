World Without Fossil Ads, 28. rujna u Uraniji

Gradovi mijenjaju pravila oglašavanja. Na Haiku dijaloge stižu stručnjakinje iz Fossil Free Advertisinga

Više od 60 gradova i regija diljem svijeta već je poduzelo mjere za ograničavanje fosilnog oglašavanja. Najnoviji je Bristol, koji je 14. rujna usvojio novu politiku oglašavanja. Prvi je to grad u Ujedinjenom Kraljevstvu koji ograničava oglašavanje ultrabrze mode na gradskim oglasnim površinama. Politika obuhvaća i oglašavanje kompanija iz industrije fosilnih goriva, određenih vrsta vozila, letova i krstarenja. O tome zašto gradovi mijenjaju pravila oglašavanja, koje modele već primjenjuju i što takve promjene mogu značiti za Zagreb, poslovni sektor, komunikacijsku industriju, ali i klimatske politike razgovarat će se 28. rujna na Haiku dijalozima: World Without Fossil Ads u Uraniji.

Od ugovora do lokalnih propisa: gradovi biraju različite modele

Gradovi pritom biraju različite načine ograničavanja fosilnog oglašavanja. Amsterdam je prve korake napravio 2020. kroz ugovore o oglašavanju, a 2026. ograničenja je ugradio u lokalni propis i proširio ih na oglašavanje mesa. Haag je zabranu uveo lokalnim propisom, dok je Utrecht krenuo ugovornim putem, nakon čega je gradsko vijeće podržalo i uvođenje ograničenja u lokalni propis. Stockholm, Edinburgh i Firenca također su među europskim gradovima koji su uveli ograničenja, no razlikuju se njihov opseg, vrste oglasa i prostori na koje se primjenjuju.

Remi ter Haar

- Promjene pokazuju da se mijenja društveni odnos prema fosilnim gorivima i potvrđuju koliko je lokalno vodstvo važno za njihovo postupno napuštanje, bilo da inicijativa dolazi od demokratske većine ili lokalnih poduzeća koja posluju održivo, istaknula je Rémi ter Haar iz Fossil Free Advertisinga.

Zašto je oglašavanje postalo pitanje klimatskih politika

Oglašavanje ne utječe samo na izbor proizvoda, nego sudjeluje i u oblikovanju potrošačkih obrazaca i društvenih normi. IPCC u izvješću iz 2022. navodi da poslovni modeli i strategije mogu biti i prepreka, ali i pokretač dekarbonizacije te razmatra ulogu marketinga i oglašavanja u oblikovanju ponašanja potrošača. Rasprava je dobila dodatnu međunarodnu pozornost 2024., kada je glavni tajnik UN-a António Guterres pozvao države da zabrane oglašavanje kompanija iz industrije fosilnih goriva. Medije i tehnološke kompanije pozvao je da prestanu prihvaćati takve oglase, a oglašivačke i PR agencije da ne uzimaju nove klijente iz industrije fosilnih goriva te izrade planove za prekid suradnje s postojećima.

Pravna i filozofska perspektiva

Gošće Haiku dijaloga temi pristupaju iz različitih perspektiva. Rémi ter Haar nizozemska je pravna stručnjakinja s iskustvom u međunarodnom okolišnom pravu, pravna kampanjistica u Fossil Free Advertisingu gdje radi na pravnim slučajevima i kampanjama na razini Europske unije. Ujedno je veleposlanica Europskog klimatskog pakta. Danska filozofkinja i klimatska kampanjistica Esther Michelsen Kjeldahl suosnivačica je pokreta za klimatsku pravdu Fossilfri Fremtid i koautorica knjige Reklamemagt, koja se bavi društvenom moći oglašivačke industrije i njezinom ulogom u klimatskom djelovanju.

Ulaz je slobodan uz registraciju

Haiku dijalozi: World Without Fossil Ads održat će se u ponedjeljak, 28. rujna od 18 do 21 sat u Uraniji u Zagrebu. Ulaz je slobodan, uz prethodnu registraciju. Partner četvrtog izdanja je European Climate Pact, a prijatelj događanja Hrvatska udruga za odnose s javnošću.