Osiguravatelji preko noći otkazali police brodarima i traže više cijene

Nakon eskalacije sukoba između SAD-a i Izraela te Irana na Bliskom istoku tijekom protekloga vikenda, osiguravateljske kuće počele su ukidati police cargo osiguranja te osiguranja za ratne rizike tisućama brodova koji se nalaze u zoni Hormuškog prolaza.

Kako prenosi Reuters, tvrtke Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club i American Club izjavile su da će njihova otkazivanja stupiti na snagu od 5. ožujka, a dodatno će porasti i cijene prijevoza energenata.

Isto tako, ukinute su i police osiguranja od odgovornosti brodara, što znači da je u slučaju bilo kakvog incidenta sav rizik prebačen izravno na vlasnika broda, unatoč tomu što su prethodno plaćali visoke premije, koje se ovisno o vrijednosti tereta i ruti kreću od pet do 50 tisuća dolara.