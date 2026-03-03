Hrvati u strahu za stanove u Dubaiju: Je li luksuz postao ratna zamka?

U ponedjeljak su u gradu zabilježene 874 transakcije u ukupnoj vrijednosti od 585 milijuna eura, unatoč svim rizicima

Dok američke, izraelske i iranske rakete ovih dana umjesto putničkih aviona lete nad Bliskim istokom, jedno od najprometnijih tržišta nekretnina na svijetu je naglo zatvorilo svoja vrata. Dubai, koji je posljednjih godina osvajao ulagače diljem svijeta (pa čak i Hrvate) obećanjima o visokim prinosima i poreznim pogodnostima, trenutno se suočava s ratom u Iranu, a samim time i hlađenjem tržišta nekretnina. Ipak, zainteresiranih i dalje ima.

- U Dubaiju imamo ugovore s developerima, a preko naših suradnika imamo i tržište sekundarnih nekretnina, odnosno stanova u funkciji i onih koji nisu novogradnja. Trenutno, s obzirom na situaciju, tržišta nema. Nitko ne kupuje, ali se ljudi javljaju jer su zainteresirani za kupnju u slučaju da padne cijena nekretnina - tvrdi Boro Vujović, vlasnik Operete.