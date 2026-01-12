Dolar klizi, zlato eksplodira: tržišta reagiraju na sukob Bijele kuće i Feda

Powell potvrđuje istragu i poručuje da neće popustiti; ulagači traže sigurnost usred geopolitičkih napetosti

Na azijskim su burzama u ponedjeljak cijene dionica porasle, kao i na Wall Streetu u petak, dok je dolar pod pritiskom zbog zaoštravanja sukoba između Bijele kuće i Feda.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,5 posto.

Pritom su cijene dionica u Južnoj Koreji i Indiji pale između 0,4 i 0,6 posto, dok su u Australiji, Hong Kongu i Šangaju porasle između 0,5 i 1,1 posto. U Japanu se zbog praznika danas ne radi.

Tako većina azijskih burzi prati rast Wall Streeta od petka, kada su Dow Jones i S&P 500 indeks dosegnuli rekordne razine.

No, jutros su američki terminski indeksi u minusu – S&P 500 oko 0,5, a Nasdaq oko 0,7 posto – što najavljuje pad cijena dionica na početku trgovanja na Wall Streetu u ponedjeljak.

Posljedica je to vijesti da je američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo kriminalnu istragu protiv predsjednika središnje banke Jeromea Powella u vezi obnove sjedišta Feda u Washingtonu, vrijedne 2,5 milijardi dolara.

Powell je u neuobičajenoj video izjavi u nedjelju navečer potvrdio da su savezni tužitelji otvorili istragu o njegovom izvješću u Kongresu o obnovi zgrade Feda.

Powell je poručio da je ta istraga još jedan pokušaj predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da utječe na monetarnu politiku središnje banke, ali da neće podleći pritisku, da mu mandat na čelu Feda istječe u svibnju.

Trump već dulje vrijeme proziva Powella jer smatra da bi Fed trebao brže i oštrije smanjivati kamatne stope, čemu se Powell protivi.

- Ovdje se radi o tome hoće li Fed nastaviti određivati kamatne stope na temelju dokaza i ekonomskih uvjeta ili će, umjesto toga, monetarna politika biti vođena zastrašivanjem i pod političkim pritiskom - poručio je Powell.

Osim što su zbog zaoštravanja sukoba između Bijele kuće i Feda pali terminski burzovni indeksi, pod pritiskom je i dolar.

Dolar oslabio, cijene nafte porasle

Na valutnim je tržištima, naime, dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, jutros skliznuo 0,2 posto, na 99,01 bod.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao 0,1 posto, na 158,15 jena.

No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku za 0,2 posto, pa je cijena eura dosegnula 1,1655 dolara.

Cijene su nafte, pak, nastavile rast od prošloga tjedna, kada su ojačale više od 3 posto. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros ojačala 0,11 posto, na 63,40 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,12 posto, na 59,20 dolara.

Cijena zlata iznad 4.600 dolara

Cijena unce zlata porasla je jutros više od 2 posto, pa se prvi put u povijesti probila iznad 4.600 dolara, što je ponajviše posljedica geopolitičkih napetosti u vezi Venezuele, Grenlanda, Irana, Tajvana...