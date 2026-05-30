Olakšanje na burzama: Plin i šećer u padu, no opasnost nije prošla

Najnovija analiza HUP-a upozorava na nastavak visoke volatilnosti plina. Geopolitički rizici i dalje diktiraju tempo europskom gospodarstvu

Pad cijena ključnih burzovnih roba na svjetskim tržištima donio je privremeno olakšanje europskom gospodarstvu, no dugoročni trendovi i dalje uvelike ovise o geopolitičkim napetostima i energetskim strategijama. Prema najnovijoj analizi Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), volatilnost ostaje glavna odrednica kretanja cijena energenata, dok europska skladišta plina i globalni poljoprivredni viškovi trenutačno djeluju kao ključni osigurači protiv novih inflatornih šokova.

Cijena europskog TTF plina u posljednjih tjedan dana pala je 5 posto na oko 47 EUR/MWh.

- Pad cijene europskog plina posljedica je tržišnih očekivanja vezanih uz postizanje dogovora o primirju između SAD-a i Irana. Iako pregovori o primirju i dalje traju, SAD je ponovno intenzivirao sukob u Hormuškom tjesnacu, zbog čega je i dalje neizvjesno kako će se razvoj situacije odraziti na postizanje konačnog dogovora. Istodobno, sve države članice EU bilježe povećanje popunjenosti skladišnih kapaciteta plina uoči sljedeće zime, što dodatno pridonosi stabilizaciji cijena. Očekujemo da će cijena europskog plina ostati volatilna i u nadolazećem razdoblju, sve dok se ne postigne trajniji dogovor o primirju - navode iz HUp-a.

Cijena šećera u padu

Cijena šećera pala je za gotovo 7 posto u odnosu na početak mjeseca te se trenutačno nalazi na razini od oko 14 centi po funti. Do pada cijene šećera djelomično je došlo zbog pada cijene sirove nafte, čime su smanjeni poticaji šećeranama za preusmjeravanje šećerne trske u proizvodnju etanola, što može povećati ponudu šećera na tržištu, navodi se u analizi. Istodobno, izvoz šećera iz Tajlanda, drugog najvećeg svjetskog izvoznika, u prva četiri mjeseca ove godine porastao je za 29% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Međunarodna organizacija za šećer (ISO) povećala je procjenu globalnog suficita šećera na 2,2 milijuna tona (+1,1 milijun tona), uz očekivanja rekordne proizvodnje od 182 milijuna tona (+3,5% na godišnjoj razini).

- Očekujemo nastavak blagog pada cijene šećera u nadolazećem razdoblju - zaključuju iz Hup-a.